МРСК Северо-Запада запустила в Новгородской области Цифровой РЭС

Накануне в Валдайских электрических сетях филиала МРСК Северо-Запада "Новгородэнерго" состоялся запуск первого этапа проекта научно-технологической инициативы "Энерджинет" - Цифровой район электрических сетей с применением технологий так называемых"умных сетей" (Smart Grids). Цель проекта - повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей. Торжественный пуск на базе Валдайского района электрических сетей прошел при участии генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Александра Летягина и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Глава региона кликом компьютерной "мышки" привел в действие интеллектуальную систему контроля за распределением электроэнергии.

"Для людей это совершенно другое качество услуг и совершенно другая экономика для региона. Пока система запущена только в Валдайском районе, в ближайшее время - в Боровичском, а затем и по всей области", - отметил губернатор, поблагодарив энергетиков за быструю реализацию проекта. "Отрадно, что мы одни из первых в стране, кто запускает в эксплуатацию новую технологию. Два года назад президент в своем послании говорил о национальной технологической инициативе, которая должна нас привести в новое современное качество управления и жизни. Для кого-то это наступит в 2035 году, а в Новгородской области оно наступит уже в 2017-м", - отметил Андрей Никитин.

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Андрей Летягин предложил в перспективе внедрить "интеллектуальные" электросети в рамках всего производственного отделения. Это, по его мнению, позволит более полно оценить масштаб преобразований и продемонстрировать преимущества модели "цифровой" экономики в действии.

"Мы хотим изменить не только структуру работы с электросетями, но и менталитет оперативного персонала, научить их работать в рамках цифровой сети, - сказал руководитель энергокомпании. - Мы рассматриваем возможность развития "умных сетей" не только за счет средств инвестпрограммы, но и за счет энергосервисных контрактов. Уверен, что Валдайские электрические сети могут стать примером, где бы мы могли продемонстрировать весь эффект от внедрения цифровой сети и потом тиражировать полученный опыт на территории региона".

Директор филиала "Новгородэнерго" Михаил Деянков отметил, что программа "Цифровой РЭС", помимо технического перевооружения энергообъектов, предполагает и оснащение оперативного персонала современным оборудованием. В ближайшей перспективе электромонтеры будут применять беспилотные летательные аппараты для поиска повреждений на линиях электропередачи, а также специальные планшеты, которые помогут им в работе. Данные с планшетов - маршруты передвижения, реестр поставленных и выполненных задач - будут передаваться в базу данных диспетчера.

"В начале следующего года мы планируем завершить монтаж нового диспетчерского зала. Сюда будет поступать вся информация в режиме реального времени, - сообщил Михаил Деянков.

Напомним, решение о создании интеллектуальных сетей в двух районах Новгородской области было принято весной этого года в рамках подписанного договора о сотрудничестве между правительством Новгородской области и руководством ПАО "Россети". До 2019 года "цифровой" РЭС должен появиться в Боровичском районе. В двух районах специалисты "Новгородэнерго" выполнят реконструкцию и оптимизацию топологии распределительных сетей, центров питания, интегрируют в сеть интеллектуальную систему энергомониторинга.