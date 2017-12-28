Александр Летягин: смена гарантирующего поставщика обеспечит прозрачность расчетов

21 декабря наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Архэнергосбыт" статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в отношении ПАО "Архэнергосбыт" поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 №1202 статус гарантирующего поставщика (ГП) электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО "Архэнергосбыт" с 1 января 2018 г. присвоен публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети").

О том, как пройдет процесс передачи функций ГП и какие изменения ждут потребителей электроэнергии в Архангельской области рассказал генеральный директор компании Александр Летягин.

- Александр Вячеславович, готова ли МРСК Северо-Запада в сжатые сроки уже с 1 января выступить в роли гарантирующего поставщика на территории Архангельской области?

- Мы полностью готовы принять на себя роль ГП. Мы гарантируем, что будет обеспечена стопроцентная открытость всех расчетов как на оптовом, так и на розничном рынке. Уверен, что ситуация с расчетами за электроэнергию стабилизируется, а энергетическая безопасность региона будет под контролем.

Безусловно, процесс передачи функций ГП достаточно трудоемкий. Он связан с переоформлением всех договоров энергоснабжения на розничном рынке, переводом юридических лиц на новые договорные отношения. Нам предстоит серьезная работа, необходимо перезаключить почти 12 тыс. договоров с юридическими лицами и бюджетными организациями. Но мы к этой работе готовы. Уже сейчас ведем подготовку всех необходимых документов, начинаем с конца декабря первые расчеты с оптовым рынком.

Надо сказать, что для МРСК Северо-Запада исполнение функций гарантирующего поставщика - деятельность не новая. У нас есть опыт подхвата сбытовых обязательств на территории Мурманской и Новгородской областях. В Псковской области у МРСК Северо-Запада есть своя структура, осуществляющая функции сбыта.

- Что изменится для конечных потребителей?

- С января 2018 года физические лица - потребители в Архангельской области будут получать квитанции за электричество с реквизитами ПАО "МРСК Северо-Запада". Платить необходимо в адрес нашей компании. Больше для них ничего не изменится. Всем юридическим лицам, коммерческим и бюджетным организациям в течение января будут направлены новые договоры энергоснабжения (контракты для бюджетных организаций) и платежные документы с новыми реквизитами. Они также размещены на сайтах www.mrsksevzap.ru, dvinaland.ru и в пунктах приема платежей. Профильные службы МРСК Северо-Запада работают над тем, чтобы минимизировать возможные задержки в выставлении платежных документов для потребителей.

- Изменятся ли тарифы?

- Стоимость электроснабжения не изменится - как для населения, так и для юрлиц. Мы будем работать по существующим тарифам, утвержденным правительством Архангельской области в лице Агентства по тарифам и ценам. Процедура смены гарантирующего поставщика также не окажет негативного влияния на качество электроснабжения конечных потребителей на территории Архангельской области. Мы несем ответственность за надежность электроснабжения и намерены строго соблюдать платежную дисциплину на рынке электроэнергии. Мы гарантируем прозрачность всех операций, учитывая, что сами больше всех пострадали от деятельности бывшего гарантирующего поставщика. Прозрачность, честность и открытость расчетов в нашей деятельности являются приоритетами.

- Чем была вызвана необходимость смены гарантирующего поставщика?

- Предыдущий гарантирующий поставщик в лице дочернего предприятия холдинга "Межрегионсоюзэнерго" - "Архэнергосбыт" крайне недобросовестно вел свою деятельность на территории региона, систематически наращивал задолженность на оптовом рынке за приобретенную электроэнергию и мощность, а на розничном - за услуги сетевых компаний. Долговая нагрузка, которая была сформирована сбытовой компанией в энергетическом комплексе Архангельской области, измеряется сегодня миллиардами рублей. К концу 2017 года долг АСК перед генераторами составил более 1,5 млрд рублей, перед нашей - основной сетевой компанией в регионе - почти 4 млрд рублей. История с непрозрачной деятельностью этой компании была хорошо известна как региональным властям, так и на уровне правительства РФ и президента. Вопрос был вынесен на Совет рынка, который и принял соответствующее решение. А Минэнерго РФ это решение своим приказом закрепило.

- Как "Архэнергосбыт" будет теперь возмещать свои долги?

- Порядок исполнения обязательств на оптовом рынке определен правительством РФ. Не менее 10% долга должен на себя вновь приходящий игрок на этот рынок - новый гарантирующий поставщик, который будет выбран по итогам конкурса, проводимого в течение года. А долговые обязательства, которые есть у "Архэнергосбыта" на розничном рынке перед сетями, будут исполняться по судебным решениям. В соответствии с ГК РФ в таких случаях при отсутствии необходимых средств реализации подлежит имущество, активы и т.д.

- Что будет с работниками "Архэнергосбыта"?

- Одна из основных наших социальных задач в данной ситуации - сохранение персонала сбытовой компании. Практически все сотрудники ПАО "Архэнергосбыт", а это порядка 670 человек, будут переведены в нашу компанию и официально трудоустроены в штат. С января 2018 года они станут сотрудниками подразделений "Архэнерго" по всей территории Архангельской области. Ни в зарплате, ни в соцпакете они не потеряют, будут исполнять свои привычные функции на прежних рабочих местах.

Справка

Гарантирующий поставщик (ГП) - это организация, участник оптового и розничных рынков электрической энергии, который обязан заключить договор с любыми обратившимися к нему предприятиям или организациями, расположенными в границах зоны его деятельности. Чтобы обеспечивать потребителей электроэнергией и мощностью, он закупает их на оптовом рынке, для чего ему необходим статус субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Лишившись его, он автоматически отстраняется от оптового рынка и не может выполнять функции гарантирующего поставщика в своем регионе.

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (ПАО "МРСК Северо-Запада") - крупнейшая электросетевая компания Северо-Западного федерального округа. Является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, Республике Карелия и Республике Коми.