"Швабе" выступит организатором соревнований "Рождественские старты"

Холдинг "Швабе" примет участие в организации Всероссийских соревнований по легкой атлетике "Рождественские старты - Мемориал Э. С. Яламова". В мероприятии примут участие более 200 спортсменов из 40 городов России, в том числе призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Соревнования состоятся 7 января на территории спортивного комплекса (СК) "Луч" предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ). На мероприятии легкоатлеты разыграют 12 комплектов медалей. Награды будут вручены за лучшие результаты в беге на различных дистанциях - 60 метров и 60 метров с барьерами, 300, 500 и 1000 метров. Кроме того, женщины будут соревноваться на дистанции 2000 метров, мужчины - 3000 метров, а также в прыжках в высоту.

В "Рождественских стартах" примут участие ведущие российские спортсмены: олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов, чемпион России по прыжкам в высоту Данил Лысенко, многократный чемпион России в беге на 60 метров Игорь Образцов, многократная чемпионка России в беге на дистанции 60 и 100 метров Кристина Сивкова, чемпион России в беге на 3000 метров Владимир Никитин и другие атлеты. СК "Луч" на стартах представят чемпионка России в беге на 200 метров Анастасия Полищук, чемпионка России и Европы в беге на 400 метров Ксения Аксенова и чемпион России в беге на 5000 метров Андрей Минжулин.

"Турнир “Рождественские старты” проводится с 1990 года и является одним из старейших в нашей стране. Начиная с января 2016 года он входит в российскую серию Гран-при по легкой атлетике в помещении. Это существенно повысило интерес общественности к соревнованиям. На предстоящих стартах более десяти атлетов “Швабе” поборются за медали в восьми дисциплинах. Желаю нашим спортсменам достигнуть высоких результатов", - рассказала заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

Соревнования "Рождественские старты" проходят при поддержке правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Всероссийской федерации легкой атлетики, Союза машиностроителей России, Госкорпорации Ростех, а также предприятий холдинга "Швабе" - ВОМЗ, ГИПО, КМЗ, МЗ "Сапфир", НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С. И. Вавилова", НПО "Орион", НИИ "Полюс", НПЗ, УОМЗ и "Швабе - Москва". Ожидается, что в январе 2018 года турнир посетят около 2000 человек. Помимо этого, более 17 000 зрителей увидят интернет-трансляцию соревнований на официальном ютуб-канале СК "Луч".