Глава НПО автоматики: главное – повернуть мозги инженеров на новые технологические уклады

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова - одно из ведущих предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники. В апреле 2016 года предприятие возглавил Андрей Мисюра. Уходящий 2017 год стал для нового гендиректора первым полностью подотчетным за данные прежде обещания и сверстанные планы. Он рассказал в интервью ТАСС о том, как справилась с этим новая команда, о приоритетах отрасли, о направлениях творческого поиска в напряженном поле новейших технологических укладов.

- Андрей Васильевич, каковы итоги работы предприятия в 2017 году?

- Год не закончился, поэтому итоги предварительные. Окончательные будут известны в первом квартале 2018-го. Ожидаем, что финансово-экономические показатели, которые были заложены в годовом бюджете, мы выполним.

В 2016 году произошла смена руководства предприятия. Новая управленческая команда активизировала работу по ряду опытно-конструкторских работ (ОКР) в области гражданской продукции. Стали участвовать в важном и перспективном для страны проекте - создании новой ракеты среднего класса "Союз-5".

Не менее важным направлением работы – усиление антикоррупционного блока и работа с коллективом предприятия. Так, мы приняли ряд мер по снижению социальной напряженности на предприятии. НПОА по итогам 2016 года находилось у Роскосмоса в так называемой "красной зоне" Недавно руководство Роскосмоса провело конференцию, одним из итогов которой для нас стало размещение НПОА в безопасной "зеленой" зоне. Конечно, это стало возможно благодаря нашим усилиям и тесной работой с Госкорпорацией.

Кроме того, бюджетный комитет предприятия две недели назад подвел итоги – ситуация заметно улучшилась, мы продолжаем сокращать затраты и издержки производственного цикла, снижаем потери ресурсов, связанные с простоями, с замораживанием оборотных средств. В этом году мы увеличили производительность труда, а производственный цикл сократили примерно в 3 раза. На своем основном производстве вернули гражданские направления, в частности, тематику Ростсельмаша – в частности, увеличили выручку от поставки систем управления для комбайнов в 10 раз. Наладили сотрудничество с ООО "Уральские локомотивы", на непродолжительное время в прошлом году осложнившееся. Раньше продукцию для них производил целый ряд компаний, которых НПОА снабжало бесплатными ресурсами. Наши единственные поставщики уже не держат нас в зависимости.

Еще есть часть нерешенных вопросов, связанных с продукцией для военно-морского флота, но с ними мы тоже разбираемся.

- О каких конкретных показателях года уже можете говорить?

- Мы ожидаем, что по объему выручки останемся на уровне 2016 года. Средняя заработная плата на предприятии - 51 тыс. рублей. Это выше среднего уровня по региону. И чуть больше, чем планировали по итогам года. По объемам гражданской продукции рост показателей достигает 40% (без учета ГОЗовской продукции). Производительность труда выросла на 10%.

Вернули традицию выплачивать 13-ю зарплату – в этом году премия составит 100% от ежемесячной выплаты. Раньше такие премии тоже выплачивались, но нерегулярно или не в полном объеме. Для нас это важно, поскольку именно через такие ощутимые вещи сотрудники видят, что предприятие развивается.

- Вы говорили о "красной" и "зеленой" зонах Роскосмоса…

- Да, в 2016 году, к сожалению, было много негативных поводов для "красного" уровня. А в этом году было всего два обращения в Генпрокуратуру и оба - подложные. "Теневая" деятельность под маркой НПОА все еще продолжается – так, выходя недавно на одного потенциального заказчика, крупный российский холдинг, в беседе мы выяснили, что они уже работают с НПОА. Оказалось, это теперь уже посторонняя нам фирма, до сих пор работает под нашим брендом. Мы ведем прозрачную политику, лишая некоторых так называемых "товарищей" возможности получения дополнительных неофициальных денежных сумм. Также постоянно ведутся проверки правоохранительных, фискальных и надзорных ведомств и мы уже накопили определенный опыт взаимодействия.

В общем, в 2016-2017 гг. мы создавали предпосылки для развития.

- О каких новых ОКРах вы говорили в начале?

- Мы работаем над совершенствованием сельхозтехники. Ростсельмаш – один из таких партнеров. За минувший год мы провели большую работу и вернули компетенции в этой области. Сегодня перспективное отраслевое направление – точное земледелие и все системы, связанные с этой темой, включая искусственный интеллект.

Второе направление - газомоторное топливо. В этом году создали совместное предприятие "Уральские газовые моторы". В рамках этого СП делаем газомоторные двигатели мощностью 630 лошадиных сил для карьерных самосвалов "БелАЗ". Это очень мощные двигатели, работающие на сжиженном природном газе. В России аналогов таким пока нет. Работаем совместно с ЯМЗ, используя их моторокомплекты для дизельных двигателей, адаптируем их к использованию сжиженного природного газа. Готовы также поставлять для карьерной техники системы беспилотного вождения нашей разработки.

Параллельно ведем переговоры с производителями автопоездов, карьерного транспорта. Мы не предлагаем ставить метановые двигатели на городской транспорт, потому что заправок в городе пока крайне мало, а использовать именно на карьерном транспорте, чтобы установить станцию по заправке метаном на карьере.

Сейчас ведем переговоры с одним из представленных на Урале серьезных холдингов по разработке транспорта для полностью автономного роботизированного карьера. Мы готовы сделать такой транспорт – роботы-самосвалы, роботы-экскаваторы, работающие без участия людей. Это не прожектерство, а реальные вещи, поскольку почти полвека мы делаем системы управления для ракет, которые без участия людей доставляют полезную нагрузку в космос.

Кроме того, я считаю, что НПОА может стать одним из локомотивов 4-й промышленной революции на Урале: нами создано несколько лабораторий по искусственному интеллекту, превентивной диагностике, промышленному Интернету. В области космоса наш приоритет – создание систем управления для РН "Союз-5". Гражданский сектор сейчас развивается активнее, рынок колоссальный, барьеров практически нет. Продукцию можно поставлять в любую страну мира, особенно, если речь идет о "софте". В 2018 году мы будем выводить на рынок софта продукцию на базе искусственного интеллекта. Внедряться он может в энергетике, сельхозтехнике, горном транспорте.

- Какие направления 4-й промышленной революции?

- Сейчас мы работаем по превентивной диагностике ТЭЦ. Одна в России, другая в Белоруссии. Там мы собрали данные с датчикового оборудования, и сегодня обрабатываем их для того, чтобы научить искусственный интеллект принимать решения или прогнозировать выход из строя тех или иных узлов.

Также это промышленный интернет. У нас датчиками "обвязано" несколько собственных станков на механосборочном производстве для того, чтобы отработать модель ограничений: растет температура или пошла вибрация – предупреждает датчик об этом.

Справка: Аналитики международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation отмечают, что уже в 2021 году расходы на "интернет вещей" (IoT) в России превысят $9 млрд. Инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений (IoT) в России будут расти в среднем на 22% ежегодно. АО "НПО автоматики" активно развивает инновационные технологии и оборудование для промышленного IoT: интеллектуальные цифровые сенсоры, системы удаленного мониторинга и превентивной диагностики на основе искусственного интеллекта, системы технического зрения, точной навигации и беспилотного вождения для мобильных объектов, беспроводные промышленные контроллеры, интеллектуальные системы мониторинга газовых и нефтяных скважин, системы обеспечения безопасности персонала.

- Пожалуйста, расскажите подробнее о гражданских разработках. В частности, по сельхозтехнике. Какие объемы, инвестиции, заказчики?

- Это наша коммерческая тайна.

- А о чем можете рассказать?

Есть ряд обязательств, в том числе моральных - в частности, мы не поставляем один и тот же продукт конкурентам, для каждого делается свое решение.

- Какие объемы по гражданским заказам?

- По железнодорожной тематике объем работ в год составляет 2 млрд рублей, по сельхозтехнике – 1 млрд. Эти объемы сохраняются на 2018 год.

- По разработке СУ для РН "Союз-5". Вы говорили о преимуществах вашего решения. В чем они? Когда будет принято решение?

Сейчас идут процедуры согласования по выбору поставщика системы управления. Думаю, что в ближайшее время Госкорпорация выберет компанию, которая будет производить систему управления для этой ракеты.

- Мы говорили в одном из прошлых интервью о космическом туризме. Как развивается это направление?

- Мы сделали аванпроект для наших заказчиков. Они защищали его у своих инвесторов. Представители инвесторов мне подтвердили заинтересованность в продолжении темы, и мы будем в ней участвовать.

Для нас эта тема важна по ряду позиций. В России надо поддерживать частные инвестиции в космическую сферу. Необходимо создание результативной конкурентной среды. Вот недавно в Москве прошла конференция "Космос как бизнес" организованная Госкорпорацией "РОСКОСМОС", где обсуждались перспективы работы частных инвесторов в космосе, дискуссия была очень интересной, были намечены пути по которым стоит и дальше перестраиваться космической отрасли.

Для меня, как руководителя, важно то, что работа на частного заказчика перестраивает мозги наших инженеров. Даже не тех, кто вырос как специалист в советском периоде, когда на космос и "оборонку" никто денег не считал, а о достаточно мобильной категории 30-40-летних инженеров. Благодаря опыту работы с компанией "Космокурс" наши предложения по РН "Союз-5" стали лучше, эффективней и дешевле. Удалось исправить в мозгах наших разработчиков некую аксиому о том, что новый РН – военная тема, где себестоимость на последнем месте. "Союз-5" - это еще и коммерческий РН, задача которого выводить на орбиту коммерческую нагрузку разнообразных заказчиков, в том числе частных. На этом можно зарабатывать. Вы даже не знаете, как эти очевидные приоритеты трудно доводить до специалистов, принимающих решения на техническом уровне. Надежно и дешево – вот что сейчас главное. Но это иногда не воспринимается даже в кооперации.

Кроме того, НПО – это научно-производственное объединение, где примерно половина специалистов занимаются ОКРами, поэтому важно загружать людей работой такого рода. В "Союзе-5" мы видим перспективу и наиболее значимое направление для нашей специализации в отрасли.

Кроме того, чтобы избежать социальной напряженности на предприятии, надо уходить от линейной в проектную схему управления. Поэтому работа по РН "Союз-5" и космическому туризму будет идти в рамках проектных команд. Это позволит нам сконцентрировать интеллектуальные ресурсы в одном направлении, создать ядро по факту развития научной школы и сохранить ее в случае проблем с загрузкой. Нельзя ни при каких условиях сокращать людей, составляющих интеллектуальный капитал предприятия.

- Какие планы на 2018 год? Будете ли участвовать в "Иннопроме"? Что там покажете?

- Собираемся участвовать в "Иннопроме" в наступающем году. Намерены выставить новый газовый двигатель нашего СП "Уральские газовые моторы" мощностью 420 л.с., удовлетворяющий экологическому стандарту "Евро-5". Покажем наши разработки по сельхозтехнике, в том числе связанные с беспилотными решениями, разработки по железнодорожной технике.

- А будет ли что-то, интересное именно нынешнему стране-партнеру "Иннопрома" – Республике Корея?

- Думаю, наша экспозиция будет ориентирована для другой категории, в том числе по географическому признаку. Площадку "Иннопрома" мы воспринимаем прежде всего как "трамплин" для внутреннего рынка, для адресной и целевой работы с гостями и участниками выставки из России. Прежде всего с той категорией, что принимает решения, но, конечно, и также с теми партнерами, кто увидит нас и заинтересуется. Теперь у нас гораздо больше проектов и изделий в самых разных отраслях, по сравнению даже с нашим последним по времени "Иннопромом".

Но в целом, мне кажется, история со страной-партнером очень важна, в том числе и с позиции развития перспектив.

- В регионе принята и работает комплексная государственная программа "Уральская инженерная школа". Какие результаты вы видите для НПОА?

- Совместно с Госкорпорацией РОСКОСМОС мы провели уже не первые "Семихатовские чтения", по результатам которых складывается хорошая традиция – наши победители побеждают и в проектах образовательного центра "Сириус". Кстати этой весной проведем пятые по счету "Семихатовские чтения", их тема – "Человек, Россия и шестой технологический уклад".

Совместно с Уральским федеральным университетом этим летом провели проектную смену на базе отдыха "Таватуй" близ Екатеринбурга, где наши инженеры работали как преподаватели. На основе кружка робототехники создали направление ранней профориентации детей и планирования их карьеры – такого раньше не было. Меня всегда удивляло то, что регион тратит ресурсы, проводит много мероприятий по техническому творчеству, но часто победителей регион терял – они уезжали на учебу в столицы, там и оставались. Почему руководители наших предприятий не цепляются за таких детей? Мы решили развивать направление целевого набора ранней профориентации детей.

- А раньше его не было?

- Был. НО развивался медленно, а сейчас работа активизировалась, мы ищем "звездочки". Наша задача - сделать все, чтобы, приметив, закрепить талантливых ребят за нами, вовлечь в нашу среду, сделать все, чтобы они работали на НПО автоматики. Мы намерены создать критическую массу такой вовлеченной молодежи. Будем создавать учебные центры, усиливать работу с вузами, школами и техникумами. Мы ставим задачу, снабжаем их материалом, а затем осуществляем целевой набор наиболее перспективных. Результат налицо – если раньше конкурс по целевому набору составлял один человек на место – а это уже не конкурс, то сейчас – два. И если раньше проходной балл по целевому набору был ниже проходного балла по вузу, то сейчас – значительно выше.

- Сколько таких центров создадите?

На базе НПОА, УрФУ и техникума автоматики, который мы курируем, а также при участии подшефного 110-го лицея Екатеринбурга, мы попробуем реализовать это направление. А если удастся доказать его целесообразность, тогда мы подготовим предложение о создании таких центров в том числе для руководства региона. Если поддержат – их будет много. Хотелось бы, чтобы в каждом профильном техническом колледже и вузе развивались такие направления.