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"Швабе" - партнер фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи"

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28 декабря, 12:32 UTC+3

В этом году праздничное мероприятие посвящено 32 странам - участникам чемпионата мира по футболу 2018 года

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© Пресс-служба Холдинга "Швабе"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех выступит спонсором третьего новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи", который будет проходить в парке Победы на Поклонной горе с 29 декабря по 8 января. В этом году праздничное мероприятие посвящено 32 странам - участникам чемпионата мира по футболу 2018 года.

На протяжении трех лет холдинг оказывает поддержку общенациональной программе "В кругу семьи". В этом году наряду с традиционным 50-метровым ледяным Кремлем с каскадом горок посетители праздничного мероприятия в парке Победы смогут увидеть ледяную избу и более 40 скульптур изо льда, посвященных странам - участникам чемпионата мира по футболу 2018 года. В каждой из них найдут отражение архитектурные шедевры и памятники культуры, изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов.

"В этом году фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" посвящен знаковому для нашей страны событию - чемпионату мира по футболу 2018 года. Холдинг активно поддерживает инициативу общенациональной программы "В кругу семьи". В преддверии яркого спортивного праздника мы впервые провели турнир по мини-футболу среди наших предприятий. Так, благодаря чемпионату мира по футболу у нас зародилась прекрасная традиция. Уверена, нынешний фестиваль не только подарит каждому посетителю новогоднее настроение, но и усилит предвкушение предстоящего мундиаля", - рассказала заместитель генерального директора "Швабе" Ольга Малашкина.

В 2017 году спонсорами новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" выступит 13 предприятий "Швабе" - ВОМЗ, ГИПО, ЗОМЗ, КМЗ, ЛЗОС, МЗ "Сапфир", НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", НПО "Оптика", НПО "Орион", НПЗ, УОМЗ, "Швабе - Москва" и "Швабе - Технологическая лаборатория".

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