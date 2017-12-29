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Врач-кардиолог: алкоголь - основной провокатор нарушений сердечного ритма

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29 декабря, 13:57 UTC+3

Врачи Тюменского кардиоцентра рассказали, как встретить и провести Новый год с максимальной пользой для физического и эмоционального здоровья

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© Гущина Елена
© Гущина Елена
Наталья Юдина
Наталья Юдина
Наталья Юдина
© Гущина Елена
© Гущина Елена
Ирина Григоренко
Ирина Григоренко
Ирина Григоренко
© Гущина Елена
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© Гущина Елена
© Гущина Елена
Наталья Юдина
© Гущина Елена
© Гущина Елена
Ирина Григоренко
© Гущина Елена

В новогодние праздники все позволяют себе немного больше: в еде, напитках, отдыхе. Однако не многие думают о том, что после бурного застолья можно оказаться в больнице. Между тем, именно в этот период значительно увеличивается поток пациентов. Врачи Тюменского кардиоцентра рассказали, как встретить и провести Новый год с максимальной пользой для физического и эмоционального здоровья.

Врач-кардиолог консультативного отделения центра Ирина Григоренко:

- Основной момент, на который стоит обратить внимание, это праздничная трапеза. Она всегда сопровождается употреблением большого количества алкоголя и других жидкостей (в том числе тонизирующих), острой и жирной пищи, избытком соленого. Люди совсем не думают о том, что на следующий день от такого изобилия им может стать плохо. И не только в отношении желудочно-кишечного тракта, но и со стороны сердечно-сосудистой системы. Алкоголь - основной провокатор нарушений сердечного ритма. Пусть ваш стол будет насыщен овощами, свежей зеленью, рыбой, легкими десертами, но не традиционными холодцами, заливными, жаренным и салатами с майонезом. Будут полезны различные фрукты, даже экзотические: ананасы, бананы, хурма. Проводите больше времени на свежем воздухе. Кроме того, многие на новогодние каникулы уезжают за границу. Здесь тоже важно помнить: ехать нужно подготовленным. Тем более если есть какие-то отклонения в здоровье, хронические заболевания. Всегда берите с собой нужные лекарства. Если вы сомневаетесь, что выдержите смену климата и часового пояса, обратитесь к своему лечащему доктору - он подскажет, какие меры предосторожности можно принять. И самый важный совет: если во время или после празднования Нового года вы чувствуете повышение артериального давления, сильную головную боль или какой-то дискомфорт со стороны сердца, не ждите, что все само пройдет. Обратитесь за помощью, не терпите боль. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками! Желаю крепкого здоровья, чтобы экстренные ситуации обошли вас стороной и праздник прошел хорошо.

Врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, доцент ассистент кафедры психиатрии и наркологии Тюменского ГМУ Наталья Викторовна Юдина:

- Преддверие Нового года в большей степени ассоциируется с подведением итогов. Но на самом деле гораздо важнее то, какие планы человек строит на следующий год. Есть определенные вещи, которые у нас забирают положительные эмоции и хорошее настроение. В первую очередь, это сожаление о прошлом, тревога за будущее, недовольство тем, что происходит сегодня. Но люди не всегда понимают, что прошлое уже ушло, а будущее еще не наступило - мы над этим не властны. Есть сегодня, и нужно жить в этом моменте и получать от этого удовольствие. Важно все плохое оставить в прошлом году, вспоминать только хорошие моменты, радоваться тем возможностям, которые есть сейчас и воспринимать любые трудности в своей жизни, как способ развития, как способ изменить себя и свой образ жизни. Новый год - добрый семейный праздник. Это отличная возможность побыть вместе с близкими, пообщаться, уделить им внимание, подарить подарки, сделать друг другу приятное. К сожалению, обычно именно элемент общения сильно страдает: люди всегда заняты, много работают, получают мало положительных эмоций и в связи с этим не умеют правильно общаться друг с другом. Праздники - время, которое нужно потратить на общение с родными, дорогими людьми, чтобы накопить хорошие ощущения. Вообще, состояние праздника каждый человек может создать себе сам. Мы в определенной степени очень долго ждем наступления праздников, и когда это происходит не всегда мы умеем отдыхать правильно, с пользой для здоровья. Любой отдых должен быть связан с тем, чтобы получить новые впечатления, ощущения, переключиться, получить новый опыт, завести новые знакомства. Отдых должен быть направлен на общение.

Чтобы не было психологического стресса, из праздников нужно и правильно выйти. В последние два-три дня каникул постарайтесь вернуться в свой обычный режим: начните ложиться спать и просыпаться вовремя. Это поможет быстрее адаптироваться к рабочему графику.

Тюменский кардиоцентра работает в праздничные дни:

3,4,5,6,8 января с 9.00 до 15.00

С 9 января в обычном режиме с 7.00 до 18.00

Ул. Мельникайте, 111

8 (3452) 68-14-14

www.infarkta.net

https://vk.com/infarktanet

https://ok.ru/kardiotsentr

https://www.facebook.com/infarktatochkanet

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