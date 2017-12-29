В год экологии МРСК Северо-Запада подключила к сетям экотехнопарк за Полярным кругом

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (входит в ПАО "Россети") обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям современного экотехнопарка по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Предоставленная мощность составила 500 кВт по третьей категории надежности.



Мурманская область готовится к переходу на новую схему обращения с мусором. Утилизация отходов без извлечения полезных фракций запрещена российским законодательством. Кроме того, мусорные свалки - серьезная проблема для заполярной экологии. Строительство современного мусоросортировочного полигона, предназначенного для приема твердых коммунальных отходов, выделения вторичного сырья, сортировки и размещения не утилизируемых отходов на полигоне, позволит перерабатывать 250 тысяч тонн отходов в год. Также открытие комплекса позволит создать около 300 новых рабочих мест и повысить объемы налоговых поступлений в бюджет Кольского района Мурманской области.



Энергетики построили линию электропередачи 6 кВ протяженностью 8,12 км от подстанции 110/35/6 кВ в районе поселка Междуречье. Также для возможности подключения современного мусоросортировочного комплекса на подстанции проведено техническое перевооружение ячейки 6кВ с укомплектованием вакуумным выключателем, трансформатором тока, необходимой релейной защитой и автоматикой.

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