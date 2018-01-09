ВТБ Капитал занял первые позиции в рейтингах Dealogic по итогам 2017 года

ВТБ Капитал возглавил рэнкинги Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам 2017 года.

Информация о ВТБ Капитал АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 740 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 260 млрд долларов США. ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.

В 2017 году ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего организатора размещений на российском и международном долговых рынках. Закрыв 24 сделки общим объемом $6,8 млрд, инвестбанк стал абсолютным лидером на международном DCM-рынке по России с долей в 25%. Кроме того, ВТБ Капитал занял 18,1% рынка долгового капитала в СНГ, где в течение года осуществил 26 сделок объемом $7,2 млрд.

На локальном DCM-рынке инвестбанк организовал наибольшее количество транзакций по сравнению с другими игроками. По итогам года ВТБ Капитал закрыл 68 транзакций в этом сегменте общим объемом $5,9 млрд и занял 25,5% рынка. ВТБ Капитал также стал лидером на DCM-рынке стран Центральной и Восточной Европы, где закрыл 94 сделки общим объемом $13 млрд, таким образом рыночная доля инвестбанка составила 11,2%.

По данным Dealogic за 2017 год ВТБ Капитал лидирует среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ. На российском рынке доля инвестбанка составила 16,3%, было организовано 9 сделок общим объемом $1,2 млрд, а в странах СНГ ВТБ Капитал занял 15,9% рынка, организовав девять сделок объемом $1,2 млрд.

По итогам 2017 года ВТБ Капитал занял первые места в M&A-рэнкингах на рынке России, СНГ и Центральной и Восточной Европы. В частности, ВТБ Капитал возглавил рейтинги в следующих категориях:

· Консультант по осуществленным M&A-сделкам в России: рыночная доля 55,9%, 12 сделок общим объемом $18,7 млрд

· Консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах СНГ: рыночная доля 52,8%, 12 сделок общим объемом $18,7 млрд

· Консультант по осуществленным M&A-сделкам в странах Центральной и Восточной Европы: рыночная доля 21,6%, 13 сделок общим объемом $18,7 млрд

Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: "Прошедший год стал очень успешным для развивающихся рынков, что способствовало росту количества транзакций с участием российских компаний. Например, активность на российском рынке акционерного капитала возросла примерно на 80%, а на рынке долгового капитала примерно на треть по сравнению с 2016 годом. Нам удалось воспользоваться преимуществами растущего рынка и организовать целый ряд крупных сделок для наших клиентов в России, СНГ и Центральной и Восточной Европе. Мы гордимся, что в очередной раз завершили год в качестве ведущего инвестиционного банка в России".