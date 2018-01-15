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Предприятие УГМК выпустило водонепроницаемый кабель

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15 января, 15:12 UTC+3

Новое изделие изготовлено для систем водоснабжения и водоотведения жилого квартала, строящегося во Всеволожском районе Ленинградской области

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Материал из 1 страницы
© УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. АО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (ЭКЗ, Кольчугино Владимирской области, входит в ООО "Холдинг Кабельный Альянс", объединяющий кабельные активы УГМК) выпустило новый кабель для питания оборудования насосных станций, рассчитанных на перекачку большого объема воды. Об этом сообщают в пресс-службе УГМК. 

"Новый кабель на напряжение 6 кВ имеет три алюминиевые токопроводящие жилы секторной формы с сечением 240 кв. мм. Особенностью конструкции является наличие специального слоя из водоблокирующей синтетической ленты с порошковым покрытием. Во влажной среде покрытие набухает и не дает жидкости просочиться внутрь, к токопроводящим жилам. Поэтому такое изделие можно использовать даже в воде. А оболочка из полиэтилена высокой плотности надежно защищает кабель от механических повреждений", - отмечают в пресс-службе.

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"Продукт нетиповой, он изготовлен по индивидуальным требованиям заказчика. Поэтому потребовалось внести изменения в наше программное обеспечение и скорректировать технологию. Мы все сделали оперативно, и уже через 28 дней потребитель получил готовый заказ", – сообщил заместитель начальника управления по сбыту ООО "ХКА" Дмитрий Овсейцев.

По словам специалистов, кабели с жилами секторной формы имеют ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными "круглыми". Они малогабаритные и более гибкие. Соответственно, больше длина намотки на барабан, а соединительных муфт требуется меньше. Для заказчика это означает сокращение затрат на транспортировку и монтаж. 

"Достоинства секторных кабелей уже успели оценить крупнейшие энергетические компании России. У нас регулярно появляются новые заказчики, с новыми требованиями. Мы готовы разработать и выпустить кабель для любых условий, так называемый "штучный товар", – отметил директор АО "ЭКЗ" Владимир Иванов.

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