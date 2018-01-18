В конце февраля состоится онлайн-конференция "Live intranet"

27 февраля состоится онлайн конференция, посвященная обсуждению функционала цифрового рабочего пространства Digital Workplace. В состав участников будут приглашены лучшие коммуникаторы российских и западных компаний, независимые эксперты в области внутренних коммуникаций, представители компаний – разработчиков. В ходе дискуссии планируется обсудить стандарты работы с персоналом в корпоративных порталах, схемы и различные стратегии функционирования интранета.

Среди вопросов конференции заявлены такие темы, как: функциональные возможности корпоративных порталов, которые должны быть у каждого приличного работодателя, способы объединения разных поколений сотрудников и регионы в Digital Workplace, механизмы анализа эффективности интранета и корпоративных социальных сетей. Также участники представят удачные решения по трансформации цифрового рабочего пространства.

Контакты организаторов:

+7 [495] 432-07-07

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