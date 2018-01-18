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Компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России опубликовали первый отчет о своей деятельности

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18 января, 16:09 UTC+3

Приоритетными принципами компании обозначены прозрачность и открытость ведения бизнеса

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МОСКВА, 18 января 2018 г., – Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ) опубликовали первый отчет о деятельности в области устойчивого развития в России за 2016 -2017 гг.

В 2016 году компания вошла в ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора ООН» в России, публично заявив о своей приверженности принципам Глобального договора и Целям устойчивого развития.

Отчет освещает основные направления деятельности компании в области ответственного ведения бизнеса и деловой этики, защиты прав человека в предпринимательском аспекте, партнерства в борьбе с нелегальной торговлей сигаретами, сохранения окружающей среды и развития местных сообществ, а также отражает основополагающие принципы трансформации бизнеса компании в сторону производства бездымных продуктов.

«Ключевыми принципами, которыми мы руководствуемся в деловой среде, всегда были и остаются прозрачность и открытость ведения бизнеса. Для меня наш первый нефинансовый отчет о деятельности ФМИ в России важнейший инструмент укрепления общественного доверия к нашей компании и конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами», – отметил Ашок Раммохан, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.  

С 2016 года ФМИ начала процесс трансформации бизнеса в направлении развития инновационных продуктов с пониженным риском для здоровья потребителя по сравнению с курением традиционных сигарет. Глобальная миссия компании заключается в стремлении предложить всем совершеннолетним курильщикам перейти на употребление продуктов, приносящих меньше вреда здоровью, чем обычные сигареты. Поэтому самым большим вкладом, который ФМИ может сделать в сфере корпоративной социальной ответственности, является снижение влияния курения на здоровье.

В начале 2017 года компания заявила о присоединении к Социальной хартии российского бизнеса и намерении следовать ее принципам. Отчет о деятельности в области устойчивого развития в России прошёл процедуру общественного заверения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), согласно которому документ содержит значимую информацию по ключевым направлениям ответственной деловой практики в соответствии с принципами Социальной хартии российского бизнеса. 

Полный текст отчета доступен по ссылке.

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