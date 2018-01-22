EPILAS готовит открытие второго центра лазерной эпиляции

Первый медицинский центр EPILAS был открыт чуть более полугода назад – летом 2017 года, но уже сейчас запись ведётся на 1-2 месяца вперёд. «Популярность нашего центра значительно превысила ожидаемую» - замечает управляющий директор Светлана Добровольская. В последние месяцы запись на лазерную эпиляцию значительно превышает количество клиентов, которые мы могли бы принять в нашем первом небольшом медицинском центре. Соответственно сразу же встал вопрос расширения, но к сожалению, ремонт помещения и лицензирование – процессы небыстрые и по нашей оценке займут около 6 месяцев.

Новый медицинский центр EPILAS откроется в начале лета и будет находиться в 2-х минутах ходьбы от метро Рижская, а по площади почти втрое превысит площадь текущего центра возле метро Трубная.

Секрет популярности EPILAS кроется в новом формате, меняющем представления о медицинских центрах. Являясь специализированным, здесь предлагают относительно узкий спектр услуг по беспрецедентно низким ценам, но при этом на современном оборудовании из Германии и только руками настоящий врачей дерматологов и косметологов.

Борьба с нежелательными волосами на теле – одна из самых древних косметологических процедур, а в течение последних лет её популярность значительно увеличивается. Лазерная эпиляция – процедура появившаяся уже довольно давно, первое оборудование можно было встретить в крупных медицинских центрах ещё в 60-х годах, но применяться массово процедура начала только в последние годы за счёт качественного скачка ведущих мировых производителей медицинской техники.

Используемый в EPILAS лазер MeDioStar NeXT PRO всего за 6-8 коротких процедур способен избавить от проблемы нежелательных волос на теле на годы вперёд, значительно экономя время, затрачиваемое на бритьё и, разумеется, деньги, которые раньше тратились на бритвенные станки. Но в отличае от станков, современный диодный лазер не только не раздражает кожу, а наоборот, прогревая её двухимпульсной волной 810 и 940 нм стимулирует регенеративные процессы кожи, омолаживая и подтягивая её.

После каждой процедуры лазерной эпиляции удаляется до 20% волосяных фолликулов – тех, что находятся в активной фазе роста волоса. Все остальные 80-90% фолликул находятся в стадии покоя, когда волос не растёт, в зависимости от участков тела и гормонального фона стадия покоя может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. К сожалению, в настоящее время не существует аппаратов, способных удалять спящие волосяные фолликулы, так как доступ к ним в любом случае осуществляется только через растущий волос. Поэтому как бы нам не хотелось избавиться от волос за 1-2 процедуры и как соблазнительно не кричала бы об этом реклама других медицинских центров и салонов красоты, к сожалению, это невозможно.

Помимо лазерной эпиляции специалисты клиники готовы предложить вам профессиональное лазерное омоложение и отбеливание кожи, лечение угревой болезни (акне), различные методики чистки и пилинга лица и микротоковых терапий.

Получить более подробную информацию и записаться на процедуру можно по многоканальному телефону медицинского центра +7 (495) 320-20-02 или автоматически в любое время на сайте epilas.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.