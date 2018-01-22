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ВЭО России продолжает прием работ на молодёжный конкурс

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22 января, 15:55 UTC+3

К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты и научные сотрудники

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Вольное экономическое общество России информирует о продлении срока приема работ на ХХI Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России» до 19 февраля 2018 года.

К участию в конкурсном проекте приглашаются учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального образования; студенты высших учебных заведений России в возрасте до 25 лет; научные сотрудники, аспиранты, соискатели научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений России в возрасте до 33-х лет.

Победители и призеры получают не только дипломы и денежные премии, но и возможность опубликовать свои научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического общества России», который включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации.

ВЭО России проводит Конкурс с 1996 года. Ежегодно в  конкурсном проекте принимают участие более 3000 человек практически из всех регионов Российской Федерации. Опыт Конкурса показал, что в процессе его проведения выявляются молодые таланты, которые смогут в будущем войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков. 

Дополнительная информация

Условия конкурса опубликованы на сайте ВЭО России:

http://www.veorus.ru/деятельность/всероссийский-конкурс-научных-работ-молодежи/

Оргкомитет Конкурса: (495) 609-07-60, nauka@veorus.ru.

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