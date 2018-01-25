Генконсул КНР в Екатеринбурге наградила победителей конкурса "Величие и мудрость Китая"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин поздравила сегодня победителей и призеров творческого конкурса "Величие и мудрость Китая". Как рассказали ТАСС организаторы, конкурс был посвящен 5-летию Кабинета китайской культуры и языка и 15-летию сотрудничества городов-побратимов Екатеринбурга и Гуанчжоу и приурочен ко "Дню Весны" – главному китайскому празднику, символизирующему Новый год.

Как сказала на церемонии генеральный консул, заявленная тема мудрости очень своевременная. Россию и Китай связывает многое, в том числе мудрость народов и руководителей. "Китайская мудрость гласит: если человек борется за интересы всех, все ему помогут, а если за свои – то все его покинут. В Китае и России мудрые народы и мудрые руководители. Китай развивает стратегии "Один пояс – один путь" и "Китайская мечта", которые демонстрируют всему миру, что наша страна думает не о себе, а обо всем мире", - констатировала Гэн Липин.

По словам председателя комитета по внешним связям Администрации Екатеринбурга Максима Докучаева, тема творческого конкурса очень сложная и многогранная, и тем более интересно в нем участие детей и подростков. Председатель комитета по молодежной политике Анна Батенькова добавила, что именно через культуру человек начинает понимать себя и мир, что делает и человека, и мир лучше.

По словам генерального секретаря Урало-Сибирской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрия Васькова, подобные конкурсы дают возможность познакомиться и открыть бескрайний мир. Замдиректора по проектной деятельности библиотечного центра "Екатеринбург" Татьяна Леонтьева рассказала, что фонд библиотеки насчитывает свыше полутора тысяч экземпляров книг, учебников, альбомов и других материалов на китайском языке. "Мы выражаем благодарность и от сотрудников нашего центра, и от жителей Екатеринбурга как Генеральному консульству, так и преподавателям, и участникам сегодняшнего конкурса", - сказала она. Госпожа Гэн Липин констатировала: "увидев столько книг и рисунков, я почувствовала себя дома в Китае".

На творческий конкурс "Величие и мудрость Китая" было представлено 497 работ в номинациях "Рисунок" и "Поэтическое слово". Участниками стали ученики 34 школ, гимназий и лицеев Екатеринбурга и Свердловской области, пяти художественных школ, 25 детских и юношеских центров, а также взрослые. В результате отбора 100 работ были выделены для поощрения, из которых 27 авторов стали победителями и призерами.

Конкурс проведен Библиотечным центром "Екатеринбург" совместно с Генеральным консульством КНР в Екатеринбурге при поддержке Администрации Екатеринбурга.

В юрисдикцию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в августе 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.