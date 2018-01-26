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РСПП проведет Неделю российского бизнеса

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26 января, 17:00 UTC+3

Особое внимание будет уделено цифровой экономике. Участниками мероприятий станут представители Администрации Президента и Федерального Собрания РФ, а также главы министерств и ведомств

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Александр Шохин

Александр Шохин

© Пресс-служба РСПП

С 5 по 9 февраля 2018 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводит ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Важнейшим мероприятием станет XXVII отчетно-выборный Съезд РСПП, который состоится 9 февраля.  На нем наряду с отчетом о работе Союза в 2014-2017 годах планируется обсудить Доклад РСПП о состоянии делового климата в России, базирующегося на результатах масштабных опросов компаний-членов РСПП.

Одной из ключевых тем XI Недели российского бизнеса станет цифровая экономика. В рамках Недели впервые пройдет Форум по цифровой трансформации. Состоятся и традиционные форумы  РСПП: Налоговый, Финансовый, Экологический, Международный и  Социальный форумы, а также Форум "Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы бизнеса и государства" и Форум "Техническое регулирование как инструмент евразийской интеграции".

В рамках НРБ будут подведены итоги Всероссийских конкурсов РСПП: "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" и "Деловой журналистики РСПП" за 2017 год.

Участниками мероприятий НРБ-2018 по традиции станут заместители Председателя Правительства РФ, представители Администрации Президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП.

Высокий состав участников подтверждает эффективность Недели российского бизнеса как  ключевой площадки взаимодействия власти и бизнеса и формирования стратегических направлений социально-экономического развития страны.

Место проведения: отель The Ritz-Carlton Moscow , Тверская ул., д.3

Аккредитация на сайте НРБ: http://nrb-rspp.ru/

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