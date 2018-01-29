1 февраля в Москве стартует Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум"

1 февраля 2018 года в Москве начнет работу 20-й Большой Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум-2018". Это важнейшее мероприятие в сфере информационной безопасности и информационных технологий в Российской Федерации, которое проводится с 2001 года. В этом году Инфофорум посетят более 1500 тысяч участников практически из всех регионов России и стран-партнеров по Евразийскому экономическому союзу и Организации договора о коллективной безопасности.

Лейтмотив Инфофорума-2018 – Информационная безопасность России в цифровую эпоху. В условиях цифровой экономики бесперебойное функционирование государственных и частных информационных систем, критической информационной инфраструктуры, телекоммуникационных сетей, стабильной работы Интернета, защищенности информации, корпоративных и персональных данных станет залогом стабильного развития экономики и безопасности государства в целом.

В двухдневной программе Инфофорума-2018 пленарное заседание, тематические сессии и панельные дискуссии. Большое внимание будет уделено вопросам защиты критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак, повышения информационной безопасности национальной платежной системы, развития безопасной информационной среды регионов и городов, перспективным отечественным решениям в области информационной безопасности, в т.ч. в таких сферах, как хранение и обработка данных, интернет вещей, облачные технологии, автоматизация систем управления.

Одновременно с этим будут рассмотрены вопросы совершенствования правового регулирования, подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики, безопасности в Интернете и противодействия информационному воздействию на пользователей ИКТ, в первую очередь, на молодежь, с целью пропаганды идеологии терроризма и экстремизма.

Впервые на Инфофоруме в этом году состоятся панельные дискуссии, посвященные созданию цифровой платформы транспортного комплекса, и повышению экспортного потенциала российских технологий в области информационной безопасности.

В работе Инфофорума-2018 принимают участие:

Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Эрнест Валеев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции;

Алексей Соколов, заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ;

Олег Белавенцев, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе;

Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи;

Виталий Лютиков, заместитель директора ФСТЭК России;

Андрей Крутских, спецпредставитель Президента РФ по сотрудничеству в области информационной безопасности;

Николай Мурашов, заместитель начальника Центра ФСБ России;

Роман Шередин, заместитель руководителя Федерального агентства связи

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России

Олег Масленников, начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны России, и другие.

Среди участников и выступающих также ведущие эксперты из ИТ- и телекоммуникационных компаний: Huawei, Positive Technologies, Вымпелком, Координационный центр национального домена сети Интернет, RITE и многие другие.

Всего на Инфофоруме прозвучит более 100 выступлений, будет работать выставочная экспозиция, состоится награждение лауреатов профессиональной премии в области информационной безопасности "Серебряный кинжал" и всероссийского конкурса студентов и молодых специалистов "Инфофорум-Новое поколение".

Организаторы Инфофорума-2018: Комитет Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарат Совета безопасности РФ, НП Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум". Форум проходит при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ.

Инфофорум-2018 будет работать 1 и 2 февраля 2018 года в Здании Правительства Москвы по адресу Новый Арбат,36. Начало заседаний в 10:00.

Партнеры Инфофорума-2018:

Генеральный партнер: HUAWEI. Золотые партнеры: ФГУП "РТРС", Microsoft.

Экспертный партнер: Positive Technologies

Генеральные информационные партнеры: ТАСС, РИА Новости|Россия сегодня

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