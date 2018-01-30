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Новикомбанк планирует открыть более 50 региональных офисов

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30 января, 16:47 UTC+3

Первым шагом в реализации программы стало открытие офиса Новикомбанка в центре Москвы

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Более 50 региональных офисов продаж различных форматов планирует открыть Новикомбанк в рамках программы расширения географии бизнеса. Развитие офисной сети и улучшение качества обслуживания входят в число основных направлений деятельности Банка.

Первым шагом в реализации данной программы стало открытие флагманского офиса Новикомбанка в центре Москвы. В новом офисе "Якиманка" доступен полный спектр современных высокотехнологичных банковских услуг для физических лиц: кредитование, прием вкладов, проведение расчетов, валютно-обменные операции, обслуживание банковских карт. Кроме того, клиенты могут арендовать индивидуальные банковские сейфы и получить обслуживание Private Banking.

Помимо Москвы Новикомбанк работает во многих регионах России, где сотрудничает с ведущими отечественными высокотехнологичными предприятиями. Филиалы и офисы Банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. "У нас в планах открытие еще более 50 региональных офисов продаж различных форматов. Данное направление является одним из приоритетных в работе Банка", - сказала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.

"Мы выбираем проверенные и самые эффективные банковские практики, постоянно совершенствуя их, чтобы обеспечить клиентам максимально удобное обслуживание", - добавила она.

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