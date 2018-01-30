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3 февраля 2018 года состоится CODDY SAFETY WEEK

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30 января, 17:22 UTC+3

Ежегодное мероприятие пройдет в рамках 11-ой Недели безопасного Рунета в павильоне "Умный город" на ВДНХ

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На CODDY SAFETY WEEK пригласили ведущих экспертов из компаний – лидеров рынка, которые обсудят множество актуальных тем: от ликбеза по возможностям и опасностям сети до вопросов безопасной экономики совместного пользования. Не останутся без внимания и традиционные вопросы: вирусы, мошенничество в интернете, сетевая и игровая зависимость. Вы сможете не только получить много эксклюзивной информации от экспертов мирового уровня, но и пообщаться с ними, задать свои вопросы.

© CODDY SAFETY WEEK
© CODDY SAFETY WEEK

"Информационная безопасность — актуальная и важная проблема. С каждым годом мы всё больше и больше полагаемся на наших электронных помощников. Мы всё больше им доверяем. Важная для нас информация оказывается в сети. И так же, как и в реальном мире, всё, что представляет ценность, может быть испорчено или утрачено. О том, что нужно знать и какие меры принимать для защиты своей информации, мы регулярно рассказываем на наших занятиях. И мы считаем, что делиться этими знаниями – наша задача. Поэтому с 2017 года школа CODDY стала официальным партнером и участником Недели безопасного Рунета в Москве", — говорит основатель школы программирования CODDY Оксана Селендеева.

День безопасного Интернета – это международная инициатива Европейской сети Центров безопасного Интернета Insafe (European Safer Internet Network). Его проводят с 2004 года более чем в 130 странах мира. С 2007 года этот день отмечают и в России.

Всего в рамках Недели безопасного Рунета проводят около тысячи мероприятий различного формата: мастер-классы, форумы, конференции, "круглые столы", презентации. Отметим, что к обсуждению проблем безопасного Рунета ежегодно присоединяются лидеры IT и интернет-индустрии, исследовательские институты, образовательные учреждения, СМИ.

Гостей ждут в субботу 3 февраля с 11:00 до 17:00 на ВДНХ в павильоне "Умный город".

Дополнительная информация

CODDY — школа программирования для детей 4 до 15 лет. На занятиях дети учатся создавать игры и приложения, работать с видео, а также изучают основы информационной безопасности, цифровое предпринимательство и английский язык. Ребята готовятся к учёбе в лучших вузах страны и получают опыт, который пригодится им для работы в стартапах и ведущих IT-компаниях.

Контакты для регистрации на мероприятие:

info@coddyschool.com

http://safetyweek.coddyschool.com

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