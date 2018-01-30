Детям сиротам Смоленской области продолжат помогать находить "Путь домой"

Москва, 30 января. 30 января Автономная некоммерческая организация "Центр социальной и правовой помощи детям "Расправь крылья" (Центр) представила новый проект "Путь домой: правовая помощь в реализации жилищных прав сирот в Смоленской области", который будет реализовываться Центром при поддержке Благотворительного фонда "Расправь крылья!" в Смоленской области.

Ни для кого не секрет, что проблемы с реализацией жилищных прав – один из наиболее актуальных и сложных вопросов, с которым сталкиваются сироты в период адаптации к самостоятельной жизни после выпуска из детского дома или замещающей семьи. Эти проблемы актуальны для большинства регионов страны, в том числе и для Смоленской области.

Многолетний опыт работы сотрудников Центра с детьми-сиротами в Смоленской области показывает, что с такими проблемами сталкивается около 80% сирот, и это значительно осложняет их социальную адаптацию. В большинстве случаев реализовать свое право на жилье сиротам удается только в судебном порядке. В такой ситуации, и с учетом низкой правовой грамотности сирот, для большинства из них самостоятельная защита своих прав становится практически невозможной.

Как отметил Исполнительный директор БФ "Расправь крылья!", Ерома Олег Геннадьевич, "…новый проект станет достойным продолжением проекта "Мой дом: защита жилищных прав сирот в Смоленской области", который Фонд реализовал в 2017 году в области. Тогда нам удалось оказать правовую помощь более 400 сиротам. В проекте приняли участие более 20 организаций и более 30 специалистов".

Свою оценку проекту дал Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Ямпольский Вячеслав Николаевич: «Благодаря таким проектам, как "Путь домой" регион решает несколько очень важных задач. С одной стороны ребятам оказывается реальная юридическая помощь, а с другой, например, повышается их правовая грамотность – ребята становятся готовыми к решению многих житейских вопросов…"

Об особенностях проекта рассказал Директор Центра Паневин Алексей Владимирович. В том числе он рассказал о расширении аудитории проекта: "Кроме системной бесплатной правовой помощи сиротам, мы будем проводить правовое просвещение не только сирот, но и их законных представителей и специалистов социальной и образовательной сферы. Жилищные проблемы возникают не только у выпускников детских домов, но и у ребят, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях".

По проекту будет осуществляться информационно-методическая поддержка деятельности специалистов в виде консультаций и вебинаров. Кроме того к участию в проекте будут активно привлекаться волонтеры из числа студентов Смоленских юридических ВУЗов и колледжей. Реализация проекта будет осуществляться с января по сентябрь 2018 года с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Презентация проекта состоялась 30 января 2018 г. в 12.00 в здании Смоленской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовского по адресу: ул. Б. Советская, д. 25/19, 3 этаж (программа презентации прилагается). Информация в Смоленске: Паневин Алексей +7-919-041-69-77, ippanevin@mail.ru.