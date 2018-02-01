Moody's повысило кредитный рейтинг ММК до инвестиционного уровня

ТАСС, 1 февраля. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг эмитента ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" до уровня Ваа3 с уровня Ba1 с "позитивным» прогнозом. Об этом сообщают на предприятии.

"В компании удовлетворены повышением рейтинга эмитента. Этот факт свидетельствует о том, что ММК правильно сформулировал для себя приоритетные направления стратегического развития и разработал действенные инструменты для реализации своей стратегии. На сегодняшний день ", - отметил директор по экономике ПАО "ММК" Андрей Еремин:

Ранее, 25 января 2018 года, агентство изменило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу и рейтингу приоритетного необеспеченного долга России со «стабильного» на "позитивный", подтвердив их на уровне Ва1. Улучшение прогноза обосновывается следующими факторами:

- Растущее число свидетельств институциональной прочности. Макроэкономическая база России хорошо справилась с шоком, вызванным падением цен на нефть, а также с воздействием санкций; были проведены корректировки фискальной политики правительства;

- Вместе с этим всё больше данных свидетельствует об экономической и фискальной устойчивости, снижающей уязвимость России к дальнейшим внешним потрясениям от геополитической напряженности или от возобновления падения нефтяных котировок.

Одновременно Moody's повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до Baa3/P-3 с Ba1/NP. Это отражает снижение обеспокоенности в том, что правительство может ввести контроль над движением капитала или иным образом нормировать запасы иностранной валюты.

Moody's также повысило потолок странового рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до Ваа2 с Baa3. Потолок странового рейтинга в целом отражает наиболее высокий уровень рейтинга, который любой эмитент, зарегистрированный в данной стране, может получить для финансовых инструментов определенного типа в той или иной валюте.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд.