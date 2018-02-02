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Составлен Шорт-лист премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник"

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2 февраля, 17:11 UTC+3

По итогам анализа 172 проектов, эксперты отобрали в шорт-лист 60 лучших

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© Пресс-служба Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

1 февраля состоялось заседание Экспертного совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". 87 экспертов в течение двух недель изучили в общей сложности 172 проекта в 10 номинациях. По итогам голосования составлен шорт-лист из 60 проектов. Их авторы получили право представить свои программы профессиональному сообществу во время Дней открытых презентаций 15 и 16 февраля в Общественной палате РФ. Узнать о лучших проектах по итогам 2017 года может каждый желающий, предварительно зарегистрировавшись до 12 февраля https://rim-porter-novelli.timepad.ru/event/649247/.

По итогам выступлений и будут выбраны победители, которых объявят 16 февраля в отеле "Метрополь". Во время церемонии награждения также будут названы победители в номинациях "Мастер", "Персона", "За культурный вклад", "Лучшая работа о развитии общественных связей". Здесь же станет известьно, кто станет обладателями Гран-при и специального приза Попечительского совета премии "Лучший региональный проект".

Шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник"

Лучший проект в области корпоративных коммуникаций (рассматривали 21 проект)

  1. Адресаты неотправленных открыток: расследование ведет музей – Музей космонавтики
  2. ЕВРАЗ. 25 лет делаем мир сильнее! – ЕВРАЗ
  3. Масштабный социально-культурный проект "РУСАЛ ФестивAL" – ОК РУСАЛ
  4. Не жди deadлайн - Инвитро
  5. Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора "СИА Интернейшнл ЛТД" - PR Inc.
  6. Фильм "Пределы совершенства" ("Серебряный Лучник" - Сибирь) – АО "СУЭК-Кузбасс"

Лучший проект в области благотворительности (19 проектов)

  1. "1% россиян" – Всемирный фонд дикой природы
  2. #ЩедрыйВторник в России - Фонд поддержки и развития филантропии КАФ
  3. «Знать, не забыть, осудить. И простить» Коммуникационная кампания в поддержку открытия в Москве первого общенационального мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" - КРОС, Музей истории ГУЛАГа, Фонд Памяти
  4. День заботы за день работы - "АГТ-Сибирь", Детский благотворительный фонд "Солнечный город"
  5. День Экодолга 2017 – Всемирный фонд дикой природы
  6. Социально-культурный проект "Школа Героев" - АНО "Играй и помогай"

Лучший проект в области КСО (14 проектов)

  1. Болезнь молодых, или жизнь с болью – "PR-Consult", "Новартис Фарма", пациентская организация "Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева"
  2. Газпром футбол для дружбы: как дать возможность детям во всём мире быть услышанными? – ПАО Газпром, Коммуникационная группа АГТ
  3. Любимый город, мы с тобой! - Granat communications
  4. Специальная программа En+ Group в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России - En+ Group
  5. Футбольный марафон LG "Передай Пас Добра" - SPN Communications, LG Electronics Россия

Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа (12 проектов)

  1. Журнал "УРАЛСИБ" - ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
  2. Журнал о недвижимости "ENTURY 21 Magazine" - CENTURY 21 Россия
  3. Корпоративная газета "ЛокоТех" - Группа компаний "ЛокоТех"
  4. Творческий тимбилдинг #ProVisionGreen: пусть птицы остаются дома - Pro-Vision Communications
  5. Транснефть.ТВ - ООО "Транснефть – Медиа"

Лучший проект в области международных коммуникаций (7 проектов, партнер ОАО "РЖД")

  1. Работа с молодёжью с целью повышения общественной приемлемости российских атомных проектов в Бангладеш и Индии - АО ИК "АСЭ", ЧУ "РМС", Российский центр науки и культуры в Ченнаи, Департамент атомной энергии Правительства Индии
  2. Серия международных конференций "Биржевой Форум" - ПАО Московская Биржа
  3. Терра Пангея – единый суперконтинент Аэрофлота в Facebook - Коммуникационная группа "АГТ"

Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ (31 проект)

  1. "Среда для жизни" – форум, в котором участвовал весь город – CrosDigital, КРОС, АИЖК
  2. Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 2017 - SPN Communications, Министерство финансов России
  3. Знать о ВИЧ-значит Жить!
  4. Информационно-образовательная программа "Живи без страха!" - "АСВ Медиа"
  5. Мастера своего дела – Всероссийская акция-флешмоб в интернете - Коммуникационное агентство АГТ, Министерство образования и науки России

Лучший проект развития и продвижения территорий (22 проекта)

  1. Звуки Владивостока ("Серебряный Лучник" - Дальний Восток) – Мариос Иоану Элия
  2. Исследовательский, туристический, образовательный проект  "Затопленные святыни Мологского края" (RuPoR) – Межрегиональная общественная организация "Третий Рим", Разведывательно-Водолазная Команда, Некоммерческая ассоциация "Прощеный ручей", Центр водного спорта "Ветрено"
  3. Комплекс медиапроектов по созданию позитивного имиджа Омской области – АО "Омские Медиа"
  4. Проект #ПораПутешествоватьПоРоссии –"Регион ПР"
  5. Раскрасим Киров в Дымку ("Серебряный Лучник" - Приволжье) – Клуб маркетологов Кировской области
  6. Фестиваль городской культуры АРТ ОВРАГ - Проектная группа "8 линий", Благотворительный фонд "ОМК-Участие"

Лучший проект в области digital-коммуникаций (10 проектов)

  1. "Омский Бекон" - рекламная кампания Фанаты вкуса - Лариса Плотникова, Resonate Strategies, MOMO Group
  2. Дни донорства крови вместе с DonorSearch в 2017 году - Ассоциация DonorSearch
  3. Жена ТВ - Концерн "Шелл", Агентство SPN Communications
  4. Реалити-шоу GARDENA в социальных сетях "Мой сад" - Redline PR
  5. Сбербанк "Аэропорты-тезки" - SMETANA

Лучший проект в области продвижения технологий будущего (18 проектов, партнер АО "РВК")

  1. SKYF Goes Global. Продвижение казанского "воздушного грузовика" SKYF в российских и зарубежных СМИ – Tech PR
  2. Всероссийский конкурс инновационной журналистики Tech in Media - Агентство SPN Communications, Российская венчурная компания
  3. Ларифуга – ходящая архитектура на Земле и Луне – Самарский государственный технический университет
  4. Научные бои ВШЭ
  5. Нейротлон - Отраслевой союз "Нейронет"

Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций (18 проектов)

  1. Вкусный Бульвар – Orgmster event marketing agency, МЕГА Екатеринбург
  2. Гонка Дронов – КРОС-Маркетинг
  3. Как продать многоквартирный дом на стагнирующем рынке – Дмитрий Куликов
  4. Первый российский лоукостер: роль коммуникаций в успешном запуске нового для России формата авиакомпании - ПАО "Аэрофлот".

Дополнительная информация

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена в 1997г Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг. В 2010 году учреждена номинация "Коммуникации в глобальном мире", в рамках которой открыт конкурс ""Серебряный Лучник"-США и  в 2016 года стартовал "Серебряный Лучник"-Европа в Чехии. 

 Дополнительная  информация о проекте – www.luchnik.ru

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Партнер номинации "Международные коммуникации" – ОАО "РЖД"

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - РВК

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