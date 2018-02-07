В середине февраля состоятся Дни открытых презентаций премии "Серебряный Лучник"

15-16 февраля в Общественной палате Российской Федерации состоятся Дни открытых презентаций Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Более 50 специалистов по коммуникациям из Москвы, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Кемеровской области будут защищать реализованные в 2017 году программы перед экспертным советом, членами жюри, профессиональным сообществом. Именно по итогам авторских презентаций будут определены победители в 10 проектных номинациях Национальной премии "Серебряный Лучник".

"Все проекты, поданные на соискание Национальной премии, имеют общественную значимость. Авторы способствовали созданию городской среды, повышению качества жизни, в том числе, людей с ограниченными возможностями, повышали финансовую грамотность населения страны, повышали престиж рабочих специальностей. Познакомиться с лучшими образцами подобных практик, думаю, будет полезно каждому специалисту по развитию общественных практик. И состоявшимся профессионалам, и студентам", - комментирует исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

Кроме защиты программ в проектных номинациях программа Дней открытых презентаций включает в себя знакомство с авторами книг, составивших шорт-лист номинации "Лучшая работа по теории общественных связей", лекции претендентов на победу в номинации "Мастер". С программой мероприятия можно познакомиться здесь tatyana.rusanova@rim-pn.ru. Регистрация – до 12 февраля.

Победители в проектных номинациях, а также в номинациях "Лучшая работа по теории общественных связей", "Мастер", "Персона", "За культурный вклад" будут названы 16 февраля в отеле "Метрополь" во время церемонии награждения. Там же объявят обладателя Гран-при и специального приза Попечительского совета премии за "Лучший региональный проект".

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена в 1997г Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг. В 2010 году учреждена номинация "Коммуникации в глобальном мире", в рамках которой открыт конкурс "Серебряный Лучник"-США и в 2016 года стартовал "Серебряный Лучник"-Европа в Чехии.

Дополнительная информация о проекте – www.luchnik.ru

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Партнер номинации "Лучший проект в области международных коммуникаций" - ОАО "РЖД"

Партнер номинации "Лучший проект продвижения технологий будущего" - РВК

Партнеры номинации "Лучший проект в области КСО" - Газпром-медиа Холдинг, НТВ, Эхо Москва

Партнер церемонии награждения - РОСНАНО