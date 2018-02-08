Константин Булатов: интерес бизнеса к сервису российских НИИ усилился

8 февраля – День российской науки. Праздник был утвержден Президентом Борисом Ельциным в честь основания императором Петром I Российской Академии наук (28 января по старому стилю). Несмотря на то, что изначально вся эта история была тесно связана с потребностями государства, наука сегодня – это миллиарды всевозможных интересов, контактов и проектов – разных сфер человеческой жизни и всех форм собственности. Практически все крупные частные промышленные корпорации нашей страны имеют свои научные подразделения. Одни были созданы с нуля, другие ведут свою историю с советских времен. К последним относится институт "Уралмеханобр", который был основан в 1929 году как ведущая научная база в сфере проектирования и изучения работы горнорудных предприятий СССР. Сегодня "Уралмеханобр" в форме акционерного общества является научным подразделением Уральской горно-металлургической компании, и его научный профиль неизменен – "гора". О том, чем живет российская прикладная наука, какими она видит возможности своего развития и на что делает ставку – интервью генерального директора АО "Уралмеханобр" Константина Булатова.

- Константин Валерьевич, вы были назначены главой института сравнительно недавно – в марте прошлого года. Какие стратегические задачи ставите перед коллективом сегодня и на что делаете ставку?

- Общая задача у нас одна – вывести институт на новый качественный уровень. Например, освоить BIM – проектирование, внедрить программное обеспечение, позволяющее увидеть каждый проект в стадии его реализации. Это, несомненно, повысит качество проектирования и минимизирует количество возможных ошибок. Кроме того он-лайн мониторинг прохождения проектов позволит точно прогнозировать степень загрузки коллектива по всему «пулу» договоров, повысить производительность труда. Словом, мы стремимся использовать для выполнения расчетов самые прогрессивные программы. К стратегическим направлениям работы я также отношу инжиниринг. Мы должны расширить номенклатуру научных работ, повысить их качество, больше ориентироваться на интересы заказчика. Ну и, само собой, успешно развивать клиентскую базу, привлекать новых заказчиков.

- Что вы скажете о техническом оснащении института?

- "Уралмеханобр" оснащен на уровне мировых стандартов. К примеру, французская нефтяная компания Total выбрала для исследований именно нашу лабораторию. Приборы, которые установлены у наших аналитиков и минералогов, полностью соответствуют мировым нормам. Отмечу, что мы – единственные в России, у кого есть комплекс электронных микроскопов - оптического и сканирующего - всемирно известной немецкой компании Carl Zeiss, да еще и с британским программным комплексом INCA и AZtec. Поверьте, здесь есть чем гордиться. И обогатительное оборудование у нас также мирового уровня. Мы имеем самые современные бисерные мельницы из Испании и Канады. Они могут измельчать руды до 10-15 мкм. Мы используем американские и израильские грохоты для тонкого грохочения с ситами 200-30 мкм.

В 2017 году институт закупил в Австралии уникальное и довольно дорогое оборудование и программный продукт JkSimMet. С помощью этого комплекса можно моделировать процессы дробления и измельчения на самом современном уровне. И к нему уже проявили интерес такие отраслевые гиганты как УГМК, Металлоинвест (Россия), казахстанская Алтын-Золото и ряд других.

Не без гордости скажу, что "Уралмеханобор" имеет все виды современного дробильного, измельчительного, классифицирующего, гравитационного, магнитного, флотационного оборудования, аппараты для электросепарации, выщелачивания, агломерации и обжига. Далеко не все оборудование импортное, есть и отечественное. Мы также можем монтировать различные схемы обогащения, что очень важно для маркетинга, потому что клиенты ценят гибкость. В исследованиях у нас используются математическое и физическое моделирования процессов.Именно поэтому мы имеем возможность разрабатывать технологии для любого вида твердого минерального и техногенного сырья.

Мониторинг устойчивости бортов карьеров наши специалисты по горной науке проводят, применяя высокоточное оборудование: лазерные сканеры, спутниковые навигационные системы GPS и другое. Закладочные работы на подземных рудниках УГМК подвергаются научному анализу, чему способствует современная лаборатория по испытанию цементов.

- Что можно сказать об окупаемости этого оборудования?

- Оборудование дорогое, но оно себя оправдывает. Тот же электронный микроскоп окупился буквально за два года, так как заказчики, а это очень большие компании, такие как УГМК, золоторудная компания Карякмайнинг, крупные металлургические комбинаты, например, ММК, предприятия Казахстана, в том числе АО "ССГПО" и АО "Казхром", практически сразу стали заказывать исследования на этом микроскопе. Узнать "тайны вещества" хотят многие, а мы в этом помогаем.

- Какова сегодня производительность ОАО "Уралмеханобр" по проектной и научной частям?

- Сожалею, но информация коммерческая. Скажу лишь, что по производительности труда "Уралмеханобр" находится на уровне ведущих российских институтов. В планах 2018 года заложен рост производительности труда на 10 процентов.

- Как ваш институт сотрудничает с академической и университетской наукой?

- Без такого сотрудничества развитие науки невозможно в принципе. Ученые должны общаться, обмениваться опытом, инициировать совместные проекты. Мы активно взаимодействуем с такими академическими институтами, как Институт металлургии УрО РАН, ООО "Гипроникель", Институт химии твердого тела УрО РАН, Институт проблем комплексного освоения недр РАН, УрФУ и многими другими. Совместно с институтом металлургии УрО РАН проводим международные конгрессы, работаем над общими проектами – например, выполняли госконтракт по созданию технологии переработки красных шламов, трудились в Узбекистане.

Учитывая, что большинство сотрудников "Уралмеханобра" закончили в свое время Уральский государственный горный университет, взаимодействие с этим вузом, что называется, неизбежно. Студенты горного проходят у нас практику, а наши сотрудники являются членами ГАКов и Докторских советов УГГУ.

И все же главный вуз, с которым мы сотрудничаем – это, конечно, Технический университет УГМК. Наши специалисты привлекаются в качестве корпоративных преподавателей-практиков к реализации учебных программ высшего и дополнительного профессионального образования. Ученые "Уралмеханобра" выступают научными руководителями магистерских проектов. Налажено взаимовыгодное сотрудничество в научно-исследовательской, опытно-промышленной, внедренческой и проектной деятельности. В 2018 году мы намерены серьезно укрепить сотрудничество с корпоративным вузом УГМК.

- Можете привести конкретный пример совместной работы с научной частью Технического университета УГМК?

- Конечно. Скажем, для ПАО "Гайский ГОК" (предприятие сырьевого комплекса УГМК-Холдинга) в Оренбургской области мы вместе выполнили научно-исследовательскую работу по изучению фазового анализа в технологических пробах руд текущей добычи, а затем предложили технические решения – как оптимизировать технологии переработки этих руд.

- Какие самые крупные проекты были реализованы в 2017 году в международном и межрегиональном сотрудничестве? Какие основные позиции на 2018 год по профильным специализациям?

- Основным проектом 2017 года была работа в Иране – на строительстве фабрики "Санган". Она будет производить 5 млн. тонн железорудных окатышей ежегодно. Заказчиком выступила иранская компания Azaran. В 2018 году проект уже вышел на завершающую стадию пусконаладочных работ.

В этом году мы также планируем принять участие в конкурсах на проектирование железорудных предприятий в Казахстане и Узбекистане, а также на основе сложившихся отношений с компанией Azaran рассматриваем возможность участия в проектировании обогатительных производств в странах Южной Америки и в том же Иране.

Международная научно-исследовательская работа – это создание технологии переработки окисленных железных руд в Алжире. Работа выполнялась совместно с Уральским институтом ВНИИМТ. Получен уникальный результат по снижению содержания фосфора в концентрате. Мы намерены продолжать эту работу и в 2018 году.

В рамках межрегионального сотрудничества в прошлом году мы активно заявили о себе на Дальнем Востоке, где успешно выполнили регламент по гидрометаллургической технологии переработки сложных окисленных золотосодержащих руд Качковского месторождения группы компаний "Мангазея". Также интересной и сложной была научно-исследовательская работа по созданию технологии обогащения оловосодержащих "хвостов" Солнечного ГОКа, расположенного в Хабаровском крае.

- А если коснуться темы санкций отдельных государств в отношении России…

- Сразу скажу, что заказчиков у нас не убавилось. Более того, российские компании стали чаще предпочитать отечественные научно-исследовательские и проектные институты. С основными участниками проектного рынка из стран так называемого дальнего зарубежья у нас налажены давние партнерские отношения, и мы, и они заинтересованы в их сохранении и развитии.

- Четыре года в России говорят о замещении импорта как о жизненной необходимости. Состоялось ли оно в горнорудном деле?

- Подвижки есть, но говорить о полном импортозамещении в горнорудном деле пока рано. Для этой цели необходимо восстановить инфраструктуру и пересмотреть систему поддержания качества продукции отечественных машиностроительных предприятий, ослабленных в постсоветский период, провести их существенную модернизацию.

- Завершившийся в стране Год экологии выявил ряд масштабных проблем – мало в стране чистых производств, но много промышленных свалок, отходов и отвалов, где скопились миллиарды тонн сырья. Почему их не спешат перерабатывать?

- Знаете, а к нам обращается немало заказчиков для разработки технологий переработки отходов. Например, Магнитогорский металлургический комбинат уже строит такой объект по нашей технологии и проекту. Донской ГОК (Казахстан) получил от нас технологию переработки шламовых "хвостов", и активно приступает к проектированию. Разработана технология и для "хвостов" Солнечного ГОКа. А Среднеуральскому медеплавильному заводу (предприятие металлургического комплекса УГМК-Холдинга) мы предложили проект по реализации технологии медленного охлаждения шлаков медеплавильного производства перед их обогащением. Что позволит, по нашим расчетам, на несколько процентов повысить извлечение меди. В масштабах большого производства это существенно.

Да, мы специалисты в выполнении поисковых исследований по разработке эффективных технологий переработки техногенного сырья: отвальных шлаков металлургического производства, хвостов обогащения.

Хочу еще сказать о времени. Для того чтобы такие мероприятия как Год экологи дали существенный результат, необходимо планировать финансовые вливания на 3-6 лет с момента начала разработки. Поэтому экологический эффект от инвестиций в отрасль, на мой взгляд, начнет проявляться не сразу, через несколько лет. И это, конечно, при условии, что деньги в экологию уже пошли.

- Накануне Года экологии Президент РФ в Послании Федеральному Собранию говорил о социальной ответственности государства и бизнеса. «Я прошу вас, что называется, не жадничать», - сказал он. "Уралмеханобр" не жадничает? Как у вас с зарплатой, социальными гарантиями, текучкой кадров?

- Заработная плата вполне конкурентоспособна относительно рынка труда города Екатеринбурга. Дополнительным материальным и моральным стимулированием высокопроизводительного труда и поощрением за успехи в работе служат жилищная программа, санаторно-курортный отдых работников, детский летний оздоровительный отдых, бесплатные медицинские услуги для сотрудников и их детей, спортивные и культурно-массовые мероприятия, развитие корпоративной культуры и другие социальные программы УГМК-Холдинга, а также поддержание комфортного морально-психологического климата в коллективе. Эти меры позволяют нам сохранять стабильное высококвалифицированное кадровое ядро.

- Большой Урал, включая регионы Поволжья - старопромышленная территория. Какой вы видите его судьбу в качестве источника сырья для заводов?

- Урал всегда был и остается промышленной территорией и одним из основных источников сырья. Не думаю, что в ближайшее время что-то глобально поменяется. Со временем конечно же ресурсы истощаются, содержание полезных компонентов падает, затраты на добычу возрастают с учетом того, что, как правило, все богатые месторождения либо отработаны, либо дорабатываются. Когда возникает необходимость разрабатывать более сложные месторождения, находящиеся на большей глубине, встает вопрос стоимости. Вот тут как раз и приходят на помощь новые технологии, которые совершенствуют институты, такие как "Уралмеханобр", и новая современная техника.

- Насколько институт вливается в общее представление о современных способах обогащения, выщелачивания и других технологий?

- Мы находимся на самом передовом рубеже. В области обогащения мы беремся за самые сложные технологии, от которых другие научные центры отказались. Например, технологию переработки графитовых руд ЗАО "Дальграфит" (Группа компаний Магнезит) заказало нам, канадцам, немецким исследователям и иркутянам. В итоге справились только мы. Схему обогащения титан-циркониевых песков месторождения "Центральное" для ВСНПО "Ависма" сначала пытались разработать австралийцы, но они получили извлечение титана в черновой концентрат только 50%, мы же добились 91%! Таких перечислений можно сделать много. У нас есть гидрометаллургическое направление, которое мы начали развивать, в планах 2018 года – создание лаборатории биовыщелачивания. Также к направлениям, которыми мы занимаемся постоянно, относится внедрение новых флотационных реагентов и энергетических воздействий на процесс обогащения. В институте существуют установки кавитации и ультразвука, которые помогают исследователям работать со сверхтонкими необогатимыми материалами.

Необходимо отметить, что самое главное в сохранении и приумножении статуса института – это люди: молодежь и старшее поколение, нацеленное на результат и новизну. И такие люди у нас есть.