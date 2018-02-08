"Серебряный Лучник" выберет "Мастера"

Москва, 8 февраля 2018 г. Определен состав номинации "Мастер" Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". Это единственная категория, где лауреата определяют при помощи голосования участников церемонии награждения победителей.

Впервые "Серебряный Лучник" в данной номинации был вручен в 2006 году. В числе победителей руководители коммуникационных агентств, профильных департаментов российских и зарубежных компаний: А. Ситников, А. Баранников, Б. Еремин, Л. Кошляков, В. Громов, В. Левченко, И.Лысенко, А.Вихров, С.Зверев.

С 2013 года выдвижение в номинации "Мастер" принадлежит Российской академии общественных связей (РАОС) После внутреннего голосования были выбраны три кандидатуры, которым предоставляется право участия 16 февраля в ток-шоу "Мастерская". В нынешнем году это основатель и старший партнер коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская, руководитель Департамента общественных связей ПАО "ГМК Норильский никель"Андрей Кирпичников, член Правления, директор департамента бренда и корпоративных коммуникаций Московской школы управления СКОЛКОВО Анна Харнас.

По итогам профессиональных баталий и определится победитель. Ведущий ток-шоу "Мастерская" - председатель Попечительского совета Национальной премии "Серебряный Лучник" Игорь Писарский.

Ольга Дашевская, основатель и старший партнер коммуникационного агентства PR Inc., руководитель комитета по продвижению отрасли и проектов АКОС

В PR Ольга пришла из маркетинга. c 1997 года работала в Mercedes-Benz, затем перешла в агросферу и создала бренд Группы компаний "РУСАГРО".

Под руководством Ольги PR Inc. успешно работает 14 лет. Компания известна проектами в области кризисных коммуникаций, GR и продвижения городских инициатив. Агентство входит в ТОП-10 рейтинга Креативности российских PR-агентств, ТОП-20 российских коммуникационных агентств по версии НРКК. PR Inc. регулярно становится лауреатом российских и международных профессиональных премий в области PR: Kotler Awards, SABRE Awards, PROBA - IPRA GW, Серебряный Меркурий, Серебряный Лучник, Eventiada.

Входит в "ТОП-1000 российских менеджеров по версии "Коммерсантъ", рейтинг "Деловых женщин Ernst & Young", "200 деловых женщин России".

Андрей Кирпичников окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. В профессии с 1987 года. Ещё студентом работал штатным корреспондентом газеты "Гудок", сотрудничал с газетами «Комсомольская правда», «Вечерняя Москва» и др. Весной 1991 года вместе с группой единомышленников учредил одно из первых в СССР независимых новостных изданий - Агентство новостей и информации (АНИ), где выполнял функции выпускающего редактора и руководителя отдела политики. Работу в сфере общественных связей начал в 1995 году, принимал участие в крупных имиджевых проектах, участвовал в многочисленных кампаниях по выборам депутатов ГД и глав регионов.

С 2002 работал в начальником информационно-аналитического управления, заместителем руководителя Службы общественных связей ФК "УРАЛСИБ", где отвечал за разработку стратегии деятельности корпорации в сфере общественных связей и поддержку GR-проектов. С 2006 года - начальник Управления по работе со СМИ ЗАО "Холдинговая компания Интеррос". На этой должности осуществлял PR-поддержку ключевых инвестиционных проектов компании, включая строительство горнолыжного курорта "Роза хутор", а также проектов Благотворительного фонда В.Потанина (программа "Меняющийся музей в меняющемся мире", ежегодная выставка "Музейный гид" и т.д.). В январе 2012 года возглавил Департамент общественных связей ПАО "ГМК Норильский никель", где отвечает за разработку и реализацию стратегии компании в сфере общественных связей и коммуникаций.

Автор проекта "Маленькие истории".

Анна Харнас, Директор департамента бренда и корпоративных коммуникаций Московской школы управления СКОЛКОВО, член Правления, отвечает за стратегический маркетинг, общественные связи,работу с выпускниками и ключевыми частными партнерами.

До того как Анна присоединилась к команде бизнес-школы СКОЛКОВО она возглавляла Функциональное подразделение бренда, образовательных и молодежных программ Оргкомитета "Сочи 2014.

Ранее Анна возглавляла корпоративные коммуникации группы компаний "Тройка Диалог", где отвечала за стратегию внешних и внутренних связей в Москве, Киеве, Казахстане и региональных представительствах "Тройки Диалог". Работала в ведущих PR-агентствах России.

Дополнительная информация Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена в 1997г Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, "Серебряный Лучник"-Дальний Восток, "Серебряный Лучник"-Сибирь, "Серебряный Лучник"-Урал, "Серебряный Лучник"-Приволжье, "Серебряный Лучник"-Самара, "Серебряный Лучник"-Юг. В 2010 году учреждена номинация "Коммуникации в глобальном мире", в рамках которой открыт конкурс "Серебряный Лучник"-США и в 2016 года стартовал "Серебряный Лучник"-Европа в Чехии. Дополнительная информация о проекте – www.luchnik.ru Генеральный информационный партнер - ТАСС Партнер номинации «Лучший проект в области международных коммуникаций» - ОАО "РЖД" Партнер номинации «Лучший проект продвижения технологий будущего» - РВК Партнеры номинации «Лучший проект в области КСО» - Газпром-медиа Холдинг, НТВ, Эхо Москвы