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"Серебряный Лучник"-США объявляет дату церемонии

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13 февраля, 17:14 UTC+3

Церемония награждения состоится 6 марта в Российском культурном центре

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15 февраля - последний день приема заявок на участие в VII конкурсе "Серебряный Лучник"-США в номинациях "Культурно-историческое наследие", "Образовательные школы и центры", "Научные, деловые и бизнес форумы", "Средства коммуникации".

За шесть лет было рассмотрено более 90 проектов. Часто их авторство принадлежит  не профессиональным специалистам по коммуникациям, а предпринимателям, деятелям науки и культуры, журналистам, педагогам, которые инициируют уникальные события, влияющие на восприятие общественных, исторических и культурных событий.

На сегодняшний день поступили заявки из штатов Вашингтон, Аляска, Вирджиния, Калифорния, Нью-Йорк, Миннесота, Мэриленд. Организаторы проектов, наши соотечественники,проживающие в Америке, проводят международные арт-фестивали и исторические реконструкции событий, демонстрируют уникальное исполнительное мастерство на праздничных концертах, организуют автопробеги и авиаперелеты, открывают русскоязычные школы и центры, вместе с представителями Сената штата Нью-Йорк и  членами некоммерческих организаций выстраивают деловые связи с  коллегами из российских регионов, занимаются культурной дипломатией, издают книги о  выдающихся русских в Америке, бережно сохраняют и представляют публике культурно-историческое  русско-американское наследие в музеях и на форумах.

1 марта 2018 года, после оценки проектов экспертами, станет известно, кто получит право презентовать проект на церемонии в Вашингтоне. Церемония награждения состоится 6 марта в Российском культурном центре.

Дополнительная информация

О премии:

Премия "Серебряный Лучник" - США  учреждена Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в 2010 году в рамках номинации  "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США.

Генеральный информационный партнер - ТАСС

Информационный партнер - RussiaDC.com

Официальный поставщик цветов и подарков - Ciber Florist

Организационный партнер - Российский культурный центр

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