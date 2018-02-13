"Серебряный Лучник"-США объявляет дату церемонии

15 февраля - последний день приема заявок на участие в VII конкурсе "Серебряный Лучник"-США в номинациях "Культурно-историческое наследие", "Образовательные школы и центры", "Научные, деловые и бизнес форумы", "Средства коммуникации".

За шесть лет было рассмотрено более 90 проектов. Часто их авторство принадлежит не профессиональным специалистам по коммуникациям, а предпринимателям, деятелям науки и культуры, журналистам, педагогам, которые инициируют уникальные события, влияющие на восприятие общественных, исторических и культурных событий.

На сегодняшний день поступили заявки из штатов Вашингтон, Аляска, Вирджиния, Калифорния, Нью-Йорк, Миннесота, Мэриленд. Организаторы проектов, наши соотечественники,проживающие в Америке, проводят международные арт-фестивали и исторические реконструкции событий, демонстрируют уникальное исполнительное мастерство на праздничных концертах, организуют автопробеги и авиаперелеты, открывают русскоязычные школы и центры, вместе с представителями Сената штата Нью-Йорк и членами некоммерческих организаций выстраивают деловые связи с коллегами из российских регионов, занимаются культурной дипломатией, издают книги о выдающихся русских в Америке, бережно сохраняют и представляют публике культурно-историческое русско-американское наследие в музеях и на форумах.

1 марта 2018 года, после оценки проектов экспертами, станет известно, кто получит право презентовать проект на церемонии в Вашингтоне. Церемония награждения состоится 6 марта в Российском культурном центре.

Дополнительная информация О премии: Премия "Серебряный Лучник" - США учреждена Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" в 2010 году в рамках номинации "Коммуникации в глобальном мире" и является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории США. Генеральный информационный партнер - ТАСС Информационный партнер - RussiaDC.com Официальный поставщик цветов и подарков - Ciber Florist Организационный партнер - Российский культурный центр