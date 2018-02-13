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Новый цех "Завода металлических изделий" откроется в Пермском крае в 2018 году

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13 февраля, 17:26 UTC+3

Ввод в эксплуатацию запланирован с 1 августа 2018 года

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ТАСС, 13 февраля. ООО "Завод металлических изделий" в городе Соликамске (Пермский край) планирует ввести в эксплуатацию новый цех с 1 августа 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

"Глава Прикамья отметил (в ходе рабочего визита в Соликамск и Березники), что параллельно с крупными предприятиями в Соликамске появляются и активно развиваются новые производства, в частности, одним из примеров является ООО "Завод металлических изделий", созданный в Соликамске в 2000 году. Сегодня "Завод металлических изделий" – это свыше 300 сотрудников, почти 10 тысяч квадратных метров собственных площадей, современное оборудование, а также широкий ассортимент выпускаемой продукции (более 120 наименований товаров народного потребления). Продукция предприятия поставляется во многие регионы России и страны СНГ. С 1 августа 2018 года руководство завода планирует ввести в эксплуатацию Первую очередь нового цеха, сейчас объект находится в стадии строительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что строительство цеха стало возможным после встречи с губернатором в мае 2017 года. Тогда предприниматель рассказал Максиму Решетникову, что для дальнейшего развития завода необходимо увеличить объем поставляемого газа на 350 куб. м в час за счет увеличения диаметра трубы газопровода. В этом году было начато проектирование участка трубопровода.

"Новый цех позволит нам расширить площади, сделать условия работы более комфортными, например, сделать разгрузочную зону свободнее и безопаснее. Помимо этого, у нас на предприятии появится дополнительно 30-40 рабочих мест", - приводит пресс-служба слова генерального директора завода Серафима Садкова.

Также в 2019 году на "Соликамском магниевом заводе" в рамках реализации инвестиционного проекта "Организация совместного предприятия по переработке и разделению редкоземельного концентрата" начнет функционировать новое производство по переработке карбонатов редкоземельных металлов. На встрече губернатора с руководством завода обсудили варианты краевой поддержки предприятия, которая бы повлияла на снижение себестоимости продукции, а также возможности создания на заводе новых дополнительных переделов для увеличения добавленной стоимости продукции.

"Соликамский магниевый завод – это предприятие с огромной историей. Так как завод производит сырье, есть возможность производить из сырья больше продукции, создавать большую добавленную стоимость. И нам, краевым властям, очень важно, чтобы новые производства создавались именно на территории Пермского края, где есть необходимые кадры, технологии", - цитирует пресс-служба слова губернатора края Максима Решетникова.

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