Более 100 мастеров примут участие в чемпионате парикмахерского искусства в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Более ста специалистов индустрии красоты прибудут в Екатеринбург на II международный чемпионат по парикмахерскому искусству, визажу и нейл-арту "СМС-Россия-Урал". Данный конкурс проходит под эгидой CONFEDERATION MONDIALE COIFFURE (СМС), всемирной организации парикмахеров, которая уже 80 лет является одним из организаторов чемпионатов мира и Европы.

Попасть на столь значимые площадки сегодня появилась возможность и у мастеров Уральского региона и России: февральский чемпионат является отборочным этапом для их участия в чемпионате Европы по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный комиссар чемпионата "СМС-Россия-Урал", вице-президент мировой конфедерации парикмахерского искусства, 13-кратный чемпион мира по парикмахерскому искусству Важа Мхитарян. Он отметил, что все участники имеют равные шансы на звание чемпиона в своей номинации; победители войдут в состав национальной сборной команды и будут защищать честь России парикмахерской на европейском чемпионате СМС в 2018 году в Париже и на чемпионате мира в 2019 году в Японии.

Председатель жюри предстоящего конкурса, действующий судья чемпионатов по парикмахерскому искусству, вице-президент конфедерации СМС по Уральскому федеральному округу, директор Академии парикмахерского искусства "Studio Best", чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Оболенская поделилась самыми оптимистичными прогнозами организаторов: "Мы ожидаем много команд из разных уголков России и других стран, в том числе, Армении, Грузии, Индии, Ирана, Финляндии, стран Прибалтики. Полторы сотни с лишним человеко-номинаций (именно эта категория применяется для оценки масштабности подобных мероприятий) будут "закрыты" опытными мастерами и юниорами, которые на конкурсных площадках померяются силами в двух десятках номинаций для парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, визажистов, стилистов. Судить работу конкурсантов прибудут суперпрофессионалы, например, президент СМС мира Антонио Биланчо, руководитель и преподаватель сети парикмахерских образовательных центров в Италии", - сказала она.

Член жюри чемпионата "СМС-Россия-Урал", арт-директор Академии парикмахерского искусства "Studio Best", чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Гарькавая продемонстрировала кубок, который ее коллега Елена Оболенская получила за победу в "Шоу Наций" на чемпионате мира в Италии в прошлом году, выступая в составе российской сборной во главе с Важей Мхитаряном. "Верим, что команда России всегда будет "впереди планеты всей" на будущих европейских и мировых чемпионатах", - улыбнулись Важа и Елена в объективы фото- и видеокамер.

II открытый международный чемпионат "СМС-РОССИЯ-УРАЛ-2018" по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту, отборочный этап чемпионата Европы пройдет 18 февраля в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg. Конкурс, который курирует человек-легенда парикмахерского искусства Важа Мхитарян, станет интересен не только специалистам индустрии красоты, но и клиентам салонов, жителям и гостям нашего региона.