Фонд "Росконгресс" запустил новый информационно-аналитический портал

14 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи начала работу информационно-аналитическая система Фонда "Росконгресс". Она доступна по адресу: http://roscongress.vcongress.ru/. Новая платформа представляет собой интерактивную библиотеку знаний и систему навигации по 737 сессиям, 3665 спикерам и экспертам, 179 аналитическим материалам, 140 темам повестки развития страны, обсуждаемым на мероприятиях Фонда "Росконгресс". Информация на портале будет регулярно актуализироваться и дополняться.

Для более удобной навигации пользователь может искать необходимую информацию по ключевым разделам информационно-аналитической системы — "Повестка", "Мероприятия", "Аналитика", "Спикеры и эксперты", "Фонд „Росконгресс“". Лента новостей на портале включает главные события, анонсы деловых и культурно-спортивных программ форумов.

"Повестка" содержит информацию по темам, среди которых "Глобализация", "Кибербезопасность", "Окружающая среда", "Устойчивое развитие", "Цифровизация", "Четвертая промышленная революция", "Человеческий капитал", "Благотворительность" и др. Также обсуждается деятельность международных организаций, включая G20, АСЕАН, АТР, БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС.

В разделе "Мероприятия" пользователь может найти интересующую его информацию по конкретному событию и году его проведения.

Раздел "Аналитика" представляет собой подборку аналитических материалов, докладов по актуальным направлениям и темам, обсуждаемым на мероприятиях Фонда. Раздел "Спикеры и эксперты" содержит информацию о ключевых участниках и гостях форумов разных лет.

В разделе "Фонд „Росконгресс“" размещены сведения об организации, истории создания, географии проведения мероприятий, полученных наградах, партнерах организации и др.

"Мы не просто запустили новый сайт. Мы внедряем гибкую информационно-аналитическую систему, которая позволит значительно повысить доступность информации для пользователей — представителей СМИ, специалистов, аспирантов, студентов экономических и социальных дисциплин — о проводимых мероприятиях, — отметил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. — Благодаря новой информационно-аналитической системе Фонда „Росконгресс“ пользователи смогут быстрее и проще найти нужную информацию. Удобная система поиска позволяет сделать подборку по интересующим направлениям. Каждый пользователь будет видеть контент, сформированный на основе заданной системы поиска".

В работу информационно-аналитической системы Фонда "Росконгресс" в рамках Российского инвестиционного форума будет интегрирован сервис Summary. Информационный продукт ТАСС и Фонда "Росконгресс" позволит получить краткое аналитическое обобщение всех содержательных дискуссий Форума.

С подробностями работы информационно-аналитической системы Фонда "Росконгресс" можно ознакомиться по ссылке.

Дополнительная информация Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org