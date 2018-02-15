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Победители олимпиады "Я - профессионал" получат баллы при поступлении в магистратуру УрФУ

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15 февраля, 18:04 UTC+3

Ректор вуза заявил, что победители и призеры при поступлении получат 100 баллов по программе, совпадающей с направлением олимпиады

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СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Победители и призеры олимпиады для студентов "Я - профессионал" получат 100 баллов при поступлении в магистратуру Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) по образовательной программе, совпадающей с направлением олимпиады. Об этом в четверг сообщил ректор вуза Виктор Кокшаров на закрытии Зимней школы УрФУ, которую вуз проводит в Сочи для лучших студентов по итогам отборочного этапа олимпиады.

"Победители и призеры олимпиады получат 100 баллов при поступлении в магистратуру УрФУ по образовательной программе, совпадающей с направлением олимпиады, и пять балов в портфолио при поступлении в аспирантуру. Итоги будут подведены 2 марта", - сказал он.

Председатель советов директоров Трубной металлургической компании (ТМК) и группы "Синара", председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский пояснил ТАСС, что олимпиада является способом отбора студентов определенных профессий.

"Более того, это не только для студентов столичных городов, но и для регионов, где далеко не так много возможностей и профессиональных лифтов для карьерного строительства в части трудоустройства и научной деятельности. <...> Сегодня заканчивается Зимняя школа, итоги второго тура олимпиады будут подведены на следующей неделе, победители точно попадут "под прицел" хэдхантеров со всех крупнейших российских предприятий", - добавил он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе создана комплексная система по выявлению, развитию и поддержке талантливых и одаренных детей на разных ступенях образования. "У нас учреждены и ежегодно вручаются премии, гранты, именные стипендии школьникам, студентам, аспирантам. Сегодня свыше 70 процентов учащихся Свердловской области охвачены услугами дополнительного образования", - сказал глава региона.

Зимняя школа УрФУ "Инженерный Олимп: новые профессионалы России" начала работу в Сочи 12 февраля. Она проводится при поддержке ТМК, группы "Синара" и группы ЛСР. В ней принимают участие 150 студентов по направлениям "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство". В программе - знакомство студентов с практическими сторонами профессий и последними трендами в развитии данных сфер.

Олимпиада "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

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