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Управляющий партнёр QBF Зелимхан Мунаев выступил на Российском инвестиционном форуме

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20 февраля, 18:11 UTC+3

Эксперт принял участие в сессии "Народное финансирование. Развитие механизмов краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга", которая прошла в рамках одного из главных экономических форумов страны

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© Вадим Скосырев, руководитель пресс-службы QBF

Управляющий партнёр QBF Зелимхан Мунаев начал выступление с анализа текущей ситуации в российской экономике. Сегодня банки фактически перестали участвовать в реализации инновационных проектов. По словам Зелимхана, российские кредитно-финансовые учреждения отказывают в финансировании 80% представителей малого бизнеса и почти всем стартапам.

"При этом капитал фактически лежит мёртвым грузом на депозитах, что не может не сказаться на качестве банковских услуг. Современному финансовому рынку не нужны посредники, функции которых много лет лежали на кредитных организациях. Сейчас всё большую популярность приобретают краудинвестинг и краудлендинг. Отмечу, даже банки чувствуют обозначенный тренд. Ряд кредитно-финансовых учреждений уже развивают проекты по краудфандингу или краудинвестингу в том или ином виде. Но всё же пока речь идёт о единичных проектах".

По мнению Зелимхана Мунаева, уже в ближайшем будущем компании будут всё больше токенизировать свои активы. "На мой взгляд, можно прогнозировать переход от классических форм финансирования бизнеса к ICO, – отметил эксперт. – Это позволит упростить процедуру эмиссии и существенно сократить издержки, так как предпринимателям не придётся оплачивать большое количество юридических и банковских услуг". Представитель QBF коснулся вопроса изменения формата ICO и обратил внимание участников мероприятия на то, что блокчейн делает возможным финансирование самой идеи, а не конкретной команды.

"Инвесторы смогут отправлять средства под смарт-контракт, а кто будет его исполнять – этот вопрос решается путём соревнования проектных команд", – обобщил Зелимхан. Особый акцент спикер сделал на том, что только совместная работа бизнеса, технологического сектора и государства способна дать российским проектам импульс для развития на столь быстро меняющемся рынке.

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