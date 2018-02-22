В Уральской ТПП обсудили применение хризотила в строительстве и программах капремонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. В Екатеринбурге в среду прошла конференция "Современные хризотилцементные материалы: кровли, фасады, трубы. Региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов", сообщили в Уральской-торгово-промышленной палате.

УТПП выступает оператором серии мероприятий в регионах России и странах СНГ по применению в строительстве и программах капремонта многоквартирных домов хризотилцементных строительных материалов (кровельных, фасадных, труб).

В ходе конференции прошла презентация новых сфер применения хризотилцементных материалов в строительстве и ЖКХ и их включение в профильные региональные программы.

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На мероприятии участники обсудили вопросы, связанные с основными сферами применения хризотилцементных строительных материалов в современных экономических условиях, поделились опытом их применения в программах сельского строительства и капитального ремонта, рассмотрели перспективы использования хризотилцемента в малоэтажном строительстве, рассказали о преимуществах нового сайдинга с применением хризотилцементных материалов и хризотилцементных труб в водо- и теплоснабжении.

Форум прошел при поддержке Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области на базе УТПП, с участием представителей НО "Хризотиловая ассоциация" (Москва - г. Асбест Свердловской области), ЗАО "НП "Знамя" (г. Сухой Лог Свердловской области), ООО "Комбинат "Волна" (Красноярск), Торгового дома "Эковер" (Екатеринбург).

Об ассоциации

НО "Хризотиловая ассоциация" объединяет 28 участников - асбестодобывающие комбинаты и асбестоцементные заводы, предприятия асбестотехнической промышленности и технологические институты в России, Казахстане и Украине. Ее цель - координация деятельности предприятий и организаций, заинтересованных в производстве и использовании хризотилового асбеста, содержащих его материалов и изделий в контролируемых условиях.

Ежегодное мировое потребление и производство хризотил-асбеста составляет 2 млн тонн в год, из них около 10% - в России.

Об асбесте

Хризотиласбест - гидросиликат магния, по химическому составу близкий хорошо известному минералу тальку и, по мнению экспертов, с химической точки зрения безопасный для здоровья. Волокна хризотил-асбеста не горят и выдерживают высокие температуры - лишь при нагреве до 700 градусов Цельсия они теряют химически связанную воду и делаются хрупкими. Плавится хризотил при температуре около 1500 градусов Цельсия. В чистом виде хризотил обладает низкой электропроводностью, что делает его высококачественным электроизоляционным материалом. Хризотил нерастворим в воде, химически инертен, на него не действует солнечная радиация, озон, кислород, отсутствуют выделения вредных газов, паров, излучений.

Основная причина антиасбестовой кампании, возникшей и активно идущей в странах, не имеющих собственных месторождений асбеста, но имеющих мощную химическую и металлургическую промышленность, производящую заменители – конкуренция со стороны производителей альтернативных материалов. В проведении антиасбестовой кампании используются огромные финансовые средства транснациональных концернов. Противники асбеста сознательно вводят в заблуждение общественное мнение стран о его вреде, не делая различия между различными его видами, отмечают эксперты.