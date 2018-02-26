Форум "Я – ЮНАРМИЯ!" собрал юнармейцев со всех уголков страны

Москва, 26 февраля. 22-23 февраля 2018 года в Москве в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" прошел Первый Всероссийский молодежный патриотический форум "Я – ЮНАРМИЯ!". Приуроченный к празднованию Дня защитника отечества Форум собрал восемь тысяч участников – лучших представителей молодежного движения из всех субъектов Российской Федерации, общественных объединений и клубов патриотической направленности.

Участников и гостей форума "Я – ЮНАРМИЯ! приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем видеообращении Президент РФ напомнил юнармейцам, как важно сохранять память о подвигах тех, кто отстаивал свободу и независимость нашего отечества.

Владимир Путин призвал участников форума "Я – ЮНАРМИЯ!" выбрать тот путь, который позволит раскрыться их талантам и способностям, приведет к настоящему успеху. "ЮНАРМИЯ, которая насчитывает уже почти 200 тысяч человек, помогает вам найти свою дорогу, определить тот самый, свой путь. Но главное – честно выполнять свою работу, быть готовым на настоящий поступок, созидать, добиваться успеха, служить Отечеству", – подчеркнул Президент Российской Федерации.

В работе форума "Я – ЮНАРМИЯ!" принял участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Осмотрев выставочную экспозицию, на которой были представлены основные направления деятельности движения "ЮНАРМИЯ", министр обороны РФ поздравил собравшихся с Днем защитника отечества. "Это великий праздник, праздник, заработанный нашими отцами, дедами, русским воинством своими победами и достижениями в защите нашего Отечества", – сказал Сергей Шойгу.

На торжественной церемонии открытия Форума Сергей Шойгу вручил знаки доблести юнармейцам, которые спасли человеческие жизни. За отвагу, проявленную при спасении людей на пожаре, награждены ростовчане Александра Трутнева и Давид Ананян, за отвагу, проявленную при спасении утопающих, – Родион Терехов из Иркутской области.

На форуме "Я – ЮНАРМИЯ!" были представлены 11 основных направлений деятельности движения "ЮНАРМИЯ": лидерство и гражданский патриотизм; киберспорт; профориентация, инновационное и научно-техническое творчество; военно-спортивное направление; цифровой проект "Образовательная платформа "ЮНАРМИЯ"; социальный проект "Письмо солдату"; историческое, историко-краеведческое, туристическое направление; экология; творчество и творческое развитие; журналистское и информационное направление; "Юные герои".

На площадке "Лидерство и гражданский патриотизм" во второй день работы форума "Я – ЮНАРМИЯ!" состоялись встречи юнармейцев с выдающимися деятелями культуры, учеными, журналистами, спортсменами.

В начале второго дня работы Форума прошел показ авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ". После просмотра собравшиеся юнармейцы задали режиссеру интересующие их вопросы о патриотизме, родине и будущем, которое ждет Россию.

Никита Михалков обратил внимание юнармейцев на то, что патриотизм – это прежде всего ощущение себя «естественным листком на огромном древе нашей истории". "Мы должны удержать свои традиции. Но их невозможно удержать, не зная своих корней, не зная, где ты родился, не зная, почему мы владеем этой землей", – сказал Михалков.

Собравшихся в главном зале форума "Я – ЮНАРМИЯ!" юнармейцев поздравила с Днем защитника отечества член Главного штаба "ЮНАРМИЯ"Тина Канделаки. Известный журналист и продюсер сформулировала для юнармейцев несколько правил современного журналиста. По ее мнению, в сегодняшнем мире особое значение приобретают образование, знание языков, креативность, умение анализировать информацию, отличать подлинные новости от фейковых.

Выступая перед юнармейцами, олимпийская чемпионка, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина пожелала молодому поколению "твердости духа" и "жадности до побед». Хоркина считает, что именно в юном возрасте необходимо закладывать фундамент своей успешной жизни: "Ни травмы, ни переломы не должны мешать идти к нашей мечте".

Журналист, победитель интеллектуальных игр и телеведущий Анатолий Вассерман считает, что навыки, приобретаемые в "ЮНАРМИИ", облегчают взрослую жизнь. "Эти умения помогают преодолевать собственное сопротивление и двигаться вперед и вверх", – отметил Вассерман.

В ходе двух дней работы форума "Я – ЮНАРМИЯ!" на площадках выставочного комплекса "Патриот Экспо" прошли лекции и мастер-классы. Участники Форума были задействованы в семинарах-тренингах, интерактивных программах, практических занятиях по направлениям деятельности ВВПОД "ЮНАРМИЯ".

В форуме "Я – ЮНАРМИЯ!" приняли участие такие известные звезды шоу-бизнеса, как Егор Крид, Тимур Родригез, группа IOWA. Свои песни для юнармейцев исполнил заслуженный артист РФ Денис Майданов.

22 и 23 февраля участники и гости Форума могли испытать авиатренажер МИГ-35, пройти мастер-классы по сборке коптера "Геоскан", промдизайну и 3D-прототипированию, роботехнике. На площадке "Историческое, историко-краеведческое и туристическое направление» был представлен снегоболотоход "Лесник". Желающие могли попробовать себя в оборудовании временного лагеря, ориентировании по карте на местности, определении сторон света при помощи компаса и азимута движения при помощи карты и компаса. Особой популярностью у собравшихся пользовались спортивные площадки, скалодром и мастер-класс по дрессировке собак.

"ЮНАРМИЯ" может дать стартовую площадку для успешной и эффективной будущей России. Наша практическая задача – дать молодому поколению все возможные инструменты развития. Мы должны увлечь молодежь спортом, наукой, техническим творчеством, социально полезной активностью", – заявил в ходе работы Форума начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Дмитрий Труненков.

О ВВПОД "ЮНАРМИЯ"

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ" – российское детско-юношеское движение, основанное в 2016 году. Главной целью ВВПОД "ЮНАРМИЯ" является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 до 18 лет. Основные направления деятельности движения: духовно-нравственное, социальное, спортивное и интеллектуальное. Вступить в движение может любой желающий, все активности проходят в свободное от учебы время.

Региональные штабы открыты во всех 85 регионах Российской Федерации. Членами движения являются около 200 тысяч человек. Начальник Главного штаба ВВПОД "ЮНАРМИЯ" – чемпион Олимпийских игр в Сочи 2014 года Дмитрий Труненков.

Официальный сайт Форума: http://ya.yunarmy.ru

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