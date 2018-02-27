К 8 марта в продажу поступили цветы из Красной книги

В 2001 году ландыши попали в Красную книгу Москвы и МО как редкий вид цветов с сокращающейся численностью. Благодаря охране государства их численность несколько выросла, но сбор ландышей до сих пор запрещен. Сборщики-браконьеры ставят цветы под двойной риск. Во-первых, это собственно сокращение численности. Во-вторых, ландыши растут полянами с общим корневищем. Если браконьер сорвет хотя бы один цветок и травмирует корни, погибнуть может вся полянка.

Законна ли продажа ландышей?

Подмосковные ландыши, которые каждую весну появляются на стихийных рынках, продаются незаконно. Другое дело – более крупные и стойкие ландыши из цветочных магазинов. Их специально выращивают на продажу (как правило, в Голландии), они продаются законно и доступны круглый год.

Цветы весны

"Есть знаковые цветы, которые вызывают совершенно определенные ассоциации. Пример: розы – любовь и страсть, ромашки – солнце и лето, ландыши – весна и юность. Думаю, поэтому ландыши так популярны у браконьеров, – говорит Георгий Сухаржевский, директор цветочного салона Obradoval.ru. – Конечно, перед 8 марта ландыши есть в ассортименте и у нас, и у других крупных флористов".

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Среди всех цветов на 8 марта у ландышей особое место. Принято считать, что с Женского дня начинается настоящая весна. Поэтому у весеннего ландышевого букета есть дополнительный смысл, и он выгодно выделяется среди конкурирующих вариантов – роз, гербер, ирисов и т.д. А ландыши явно выделяются среди других весенних цветов, прежде всего, тюльпанов. "Тюльпаны продаются в каждом киоске и, при всей их красоте, остаются одними из самых доступных по цене цветов. Красивые, редкие и дорогие ландыши с их тонким ароматом и изящной формой – это игра классом выше", – поясняет Георгий Сухаржевский.

Альтернатива ландышам

Бывают и другие "весенние" букеты на 8 марта – прежде всего, из тюльпанов, нарциссов, сирени, гиацинтов и мимозы. Все они прекрасны, а еще их можно дарить с минимальным декором или без декора вообще.

Тюльпаны и мимоза перед 8 марта продаются буквально везде, включая рынки. За гиацинтами и нарциссами, а тем более сиренью нужно отправляться в большие цветочные салоны. Кроме того, живые гиацинты в горшочке можно купить в садовых гипермаркетах. Как правило, они не такие крупные и ароматные, как привозные цветы, зато живые и стоят гораздо дешевле: wow-подарком не станут, а вот приятным небольшим сувениром – вполне.

Что учесть при покупке цветов к 8 марта

Георгий Сухаржевский делится профессиональным опытом: "Для флористов 8 марта – это главный праздник года, и длится он примерно 4 дня. 6-7 марта цветы покупают, чтобы поздравить женщин на работе. 8 марта – пик: оборот может быть в 50 раз выше, чем в обычный будний день! 9 марта (особенно если это выходной, как в 2018 году) люди идут в гости и дарят цветы подругам, матерям, сестрам, племянницам".

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8 марта в цветочных магазинах столько покупателей, что не хватает времени собирать букеты. Поэтому самые ходовые композиции делают в ночь с 7 на 8 число. В крупных салонах сотрудники выходят на работу на полные сутки и берут перерыв только на короткий сон. Но даже так рук не хватает, поэтому некоторые салоны нанимают помощников на 1-2 дня. График доставки букетов тоже расписан поминутно с рассвета и до полуночи.

Флористы знают истории многих своих покупателей и понимают, как вручить цветы, чтобы произвести наилучшее впечатление. Хорошо работает приятный сюрприз (например, находясь в командировке в другом городе, заказать любимой доставку цветов). Красивый ход – так подобрать цветы, чтобы они соответствовали характеру человека или выражали ваши пожелания (в интернете легко найти информацию о значении того или иного цветка). Наконец, универсальный вариант: подарить ландыши, тюльпаны или сирень и поздравить с наступившей весной.

Выводы:

сложные или авторские букеты лучше заказывать не позже 7 марта;

доставку цветов на 8 марта нужно заказывать как минимум за сутки, а лучше еще раньше;

если красиво пояснить, почему вы дарите именно эти цветы именно этому человеку, у вашего подарка появится дополнительный wow-эффект.