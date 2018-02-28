В Риме открывается выставка Российской академии живописи

Москва, 28 февраля 2018 г. 2 марта 2018 года в 17:30 в самом сердце Рима, в мемориальном комплексе Витториано открывается выставка работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова "HAEC EST CIVITAS MEA. ЭТО МОЙ МIРЪ". Выставка проходит в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Италии.

Развернуть Сутягин С.В. Портрет М.А. Булгакова. 2002 год © Оргкомитет проекта "Русские сезоны в Италии" Сутягин С.В. Портрет М.А. Булгакова. 2002 год © Оргкомитет проекта "Русские сезоны в Италии"

Организаторы выставки: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике, Центр кинофестивалей и международных программ, Российская государственная академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Фонд Международной Академии Арко, Центр изучения культуры России при Венецианском университете Ка Фоскари при поддержке фестиваля "Русские сезоны".

Тема выставки "Haec est civitas mea. Это мой мiръ" выбрана не случайно. В истории России итальянские художники сыграли заметную роль: в XIX веке по традиции лучшие выпускники Императорской Академии Художеств отправлялись по решению, принятому лично государем императором, на долгое проживание в Италию, где они имели возможность путешествовать и творчески работать, изучая лучшие образцы искусства от античности до нового времени. Италия стала местом паломничества русских живописцев, скрепив наши культурные связи на века.

Проект "Русские сезоны" в Италии − прекрасный повод продолжить знаменитые традиции Российской Императорской Академии Художеств, вернуть накопленный опыт, представив молодых художников России в Вечном городе. Выставка представляет молодых русских живописцев, прошедших основы академической школы, перенятой в XVIII веке от античной и ренессансной европейской традиции, родиной которой всегда считалась Италия. Молодые талантливые художники языком живописи рассказывают о страницах своей истории, передают красоту родной природы, пишут портреты выдающихся современников. Произведения художников Академии Ильи Глазунова – яркий пример высокого мастерства и продолжения традиций национального искусства, значимых в масштабе мировой культуры.

2 марта в 11:00 в зале Дзанарделли пройдёт пресс-конференция, посвящённая выставке. В 20:00 этого же дня в историческом зале Salone delle Feste отеля Grand Hotel Plaza в рамках торжественного открытия выставки состоится концерт заслуженного артиста России пианиста Петра Дмитриева, который исполнит произведения из русской и зарубежной классики.

Выставка продлится до 2 мая 2018 года.

Дополнительная информация "Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов. Ссылки на онлайн-ресурсы проекта: http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook @russian.seasons − официальный Instagram проекта Контакты для СМИ Галина Цветкова g.tsvetkova@russianseasons.org +7 967 5388676