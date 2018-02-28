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Единственный на Урале козоводческий агрокомплекс в 2018 году выпустит новые виды сыров

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28 февраля, 12:32 UTC+3

В настоящее время технологи предприятия отрабатывают новые рецептуры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. "УГМК-Агро" в 2018 году расширит линейку сыров из двух видов молока, альпийских коз и коровьего. В настоящее время технологи предприятия отрабатывают новые рецептуры, сообщил в среду ТАСС генеральный директор "УГМК-Агро" Илья Бондарев.

"Мы будем подходить к сырам полутвердым и твердым сырам, нам интересно это, у нас есть специальные люди, которые занимаются новыми рецептурами и отработкой. Мы отрабатываем рецептуры по производству сыров Бюш де Шевр в травах, Белпер Кнолле и Мюнстер. В ближайшие месяцы сыры пойдут в массовое производство", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УГМК пояснили ТАСС, что Белпер Кнолле - это швейцарский твердый сыр в виде шариков в пряной обсыпке, а Мюнстер - французский классический сыр с твердой коркой из коровьего молока.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на козьей ферме также наладили производство сыров с белой плесенью - Камамбер из коровьего и козьего молока, Валансе и Бюш де Шевр из козьего молока.

"УГМК-Агро" работает на территории Свердловской области по двум направлениям - молочное животноводство и выращивание овощей закрытого грунта. Осенью 2016 года компания открыла козью ферму, доставив на Урал из Франции стадо альпийских коз. Под строительство еще одной козьей фермы компания, которая станет крупнейшей в России, приобрела землю в селе Покровском Свердловской области, в эксплуатацию новый объект введут в две очереди - в 2020 году и в 2021 году.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников. "УГМК-Агро" управляет активами сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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