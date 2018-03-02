Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

28-31 марта в Москве пройдет Evolution forum 2018

Новости партнеров
2 марта, 14:05 UTC+3

Лучшие трансформационные практики будут собраны вместе на одной площадке, чтобы дать возможность слушателям приблизиться к новому уровню развития во всех сферах жизни

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Evolution forum 2018

Первый день форума (28 марта) – "МОТИВАЦИЯ"

Вы вдохновитесь тем, как развиваются сильные люди и поймете, к чему стремиться.

- Андрей Парабеллум (Бизнес-тренер, совладелец более десятка интернет и инфобизнес-проектов);

- Павел Кочкин (Российский коуч, эксперт в области HR-консалтинга, человеческого ресурса);

- Александр Липовой (Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, координатор по спорту НАС "Социальный лифт");

и другие.

Второй день (29 марта) – "ТРАНСФОРМАЦИЯ"

В этот день каждый спикер будет давать свою методологию по изменению конкретной сферы жизни. Вы раскроете свой потенциал, осознаете свои стартовые возможности, выберите точки роста и составите план изменений.

- Алексей Воронин (Создатель бизнес-курса "Миллиард за миллион");

- Максим Темченко (Инвестор, предприниматель, автор и тренингов "Сверхвозможности", "Сверхрезультат");

- Антон Бритва (Основатель проекта "Спарта: Новые Герои", спортсмен-единоборец со стажем более 10-ти лет);

и другие.

День третий (30 марта) – "РАЗВИТИЕ"

Проработка с менторами Вашего потенциала, формирование пространства для развития, разбор эмоционального состояния и общение с психологами для преодоления препятствий на пути к цели.

Вас будут развивать:

- Виталий Булавин (Основатель Школы менеджеров "Арсенал", автор тренинга "Пространство для развития");

- Илья Степанов (Профайлер-полиграфолог, специалист в области оперативной психодиагностики и вербовки);

- Андрей Левченко (Предприниматель и бизнес-тренер, мотивационный спикер, бизнес-психотерапевт);

и другие.

День четвертый (31 марта) – "ВДОХНОВЕНИЕ"

В этот день будет разбираться состояние человека, вы придете к пониманию того, как пребывать в позитивном и эффективном состоянии, как направлять свою личную силу во благо себе, своей команде и бизнесу, как сфокусироваться на возможностях, независимо от обстоятельств.

Также в мероприятии примут участие: 

- Людмила Терехова (VIP-коуч известных персон, эксперт по саногенному мышлению);

- Алексей Похабов (Победитель шоу "Битва экстрасенсов", Открыл Центр развития экстрасенсорных способностей);

- Андрей Комиссаров (Эксперт в области игровых технологий, ведущий специалист НПО "Игровое образование");

и другие.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ и получите всю подробную информацию у нашего менеджера.

По вопросам сотрудничества или аккредитации СМИ:

Гутникова Екатерина

Руководитель PR-отдела

g.e@ptf.su

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама