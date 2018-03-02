28-31 марта в Москве пройдет Evolution forum 2018

Вы вдохновитесь тем, как развиваются сильные люди и поймете, к чему стремиться.
- Андрей Парабеллум (Бизнес-тренер, совладелец более десятка интернет и инфобизнес-проектов);
- Павел Кочкин (Российский коуч, эксперт в области HR-консалтинга, человеческого ресурса);
- Александр Липовой (Трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу, координатор по спорту НАС "Социальный лифт");
и другие.
В этот день каждый спикер будет давать свою методологию по изменению конкретной сферы жизни. Вы раскроете свой потенциал, осознаете свои стартовые возможности, выберите точки роста и составите план изменений.
- Алексей Воронин (Создатель бизнес-курса "Миллиард за миллион");
- Максим Темченко (Инвестор, предприниматель, автор и тренингов "Сверхвозможности", "Сверхрезультат");
- Антон Бритва (Основатель проекта "Спарта: Новые Герои", спортсмен-единоборец со стажем более 10-ти лет);
и другие.
Проработка с менторами Вашего потенциала, формирование пространства для развития, разбор эмоционального состояния и общение с психологами для преодоления препятствий на пути к цели.
Вас будут развивать:
- Виталий Булавин (Основатель Школы менеджеров "Арсенал", автор тренинга "Пространство для развития");
- Илья Степанов (Профайлер-полиграфолог, специалист в области оперативной психодиагностики и вербовки);
- Андрей Левченко (Предприниматель и бизнес-тренер, мотивационный спикер, бизнес-психотерапевт);
и другие.
В этот день будет разбираться состояние человека, вы придете к пониманию того, как пребывать в позитивном и эффективном состоянии, как направлять свою личную силу во благо себе, своей команде и бизнесу, как сфокусироваться на возможностях, независимо от обстоятельств.
Также в мероприятии примут участие:
- Людмила Терехова (VIP-коуч известных персон, эксперт по саногенному мышлению);
- Алексей Похабов (Победитель шоу "Битва экстрасенсов", Открыл Центр развития экстрасенсорных способностей);
- Андрей Комиссаров (Эксперт в области игровых технологий, ведущий специалист НПО "Игровое образование");
и другие.
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