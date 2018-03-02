Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студенческий карьерный форум в РАНХиГС собрал более 60 работодателей

Новости партнеров
2 марта, 14:37 UTC+3

28 февраля в Президентской академии прошел ежегодный Студенческий карьерный форум "Мотивация. Личность. Карьера", который посетили более 2600 студентов Академии и более 300 студентов московских вузов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба РАНХиГС

Традиционно Студенческий карьерный форум собрал большую аудиторию. В стендовой сессии приняли участие более 60 работодателей, представителей государственной власти и бизнеса. Они рассказывали студентам о своих организациях и компаниях, возможностях построения карьеры (список работодателей).

9 кадровых агентств и порталов (Ancor, Coleman Services, Kelly Services, ПрофЭриа Консалтинг, РООИ Перспектива, Центр занятости молодежи, SuperJob, Career.ru и Naim.ru) представили свои электронные банки вакансий. Студенты получили консультации по планированию и развитию карьеры

В рамках деловой программы форума было организованы мастер-классы для студентов и преподавателей Академии. Состоялся круглый стол "В поисках ценного сотрудника: опыт компаний в работе с выпускниками и студентами вузов". Мероприятия посетили представители 34 компаний-работодателей.

Участниками деловой программы форума стали представители 13 филиалов РАНХиГС – руководители и специалисты отделов и центров, содействующие трудоустройству студентов филиалов Академии. В организации форума участвовали 120 студентов-волонтеров.

Всего для студентов Президентской академии и других вузов было представлено 623 вакансии на работу. Были 33 вакансии для студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также 889 вакансии на стажировку.

В рамках форума прошел круглый стол "В поисках ценного сотрудника: опыт компаний в работе с выпускниками и студентами вузов". Соорганизатором круглого стола стал стратегический партнер Академии – компания Coleman Services. С докладами выступили представители компаний-работодателей, которые активно набирают молодых специалистов и заинтересованы в партнерстве с вузами для совершенствования качества подготовки молодых специалистов на рынке труда:

  • Елена Татарникова, Solgar Vitamin&Herb, "Работа с молодежью и выпускниками вузов в компании Solgar. Организация летних практик и стажировок";
  • Елена Кулакова, Caterpillar, "Летняя стажерская программа Caterpillar для студентов";
  • Наталья Карпушина, Виктория Тарасова, Castrol "Castrol в России – возможности роста и развития для студентов и выпускников";
  • Марина Смус, EY, "Основные принципы работы с молодыми специалистами. Пример компании EY";
  • Наталья Журина, Henkel Russia, "Работа с выпускниками и молодыми специалистами в Henkel Russia";
  • Наталья Сафронова, заместитель декана Факультета маркетинга, рекламы и сервиса ИОМ РАНХиГС, "Формирование проектных команд: результаты исследования".

В дискуссии активное участие приняли студенты Академии. Представители Студенческого совета РАНХиГС предложили работодателям обсудить новый студенческий проект по организации Клуба наставников в Академии.

В рамках деловой программы для студентов Президентской академии были организованы следующие тематические мастер-классы, которые провели приглашенные спикеры:

  • "Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге", Константин Гобрусенко, Росфинмониторинг;
  • "Цифровая экономика: тренды, технологии и компетенции", Юрий Куприянов, SAP Next-Gen и Университетский альянс SAP по России и СНГ;
  • "Профессиональные HR секреты от Ancor: тонкости graduate recruitment", Елена Бердутина, Кристина Григорьева, Ольга Савельева, Варвара Сидельникова, Дарья Соколова, Ancor;
  • "Самопрезентация: практические и теоретические советы прохождения интервью и составления резюме", Анастасия Птушко, Виктория Литвиненко, Kelly Services;
  • "Технологии подбора персонала: оценка резюме и проведение собеседования", Сергей Антонов, ГКУ "Центр занятости молодежи";
  • "Проектогенератор – деловая игра для отбора на практику", Николай Калмыков, Экспертно-аналитический центр РАНХиГС, Марина Шаврина, Администрация губернатора Московской области;
  • "Современная государственная молодежная политика РФ: технологии и потенциал», Юрий Перфильев, Федеральное агентство по делам молодежи;
  • "Маркетинговые каналы продвижения: опыт Avon", Маргарита Агибалова, Avon;
  • "Корпоративная социальная ответственность как часть корпоративной культуры компании Coca-Cola. Как выстроить карьеру в международной компании», Надежда Башмакова, Евгения Клочкова, Coca-Cola HBC Россия;
  • "Продажи для молодых специалистов", Наталья Жернова, ЭСКО "Новый Свет";
  • "Технологии создания и использования ментальных карт Mind Map", Павел Ковалев, ГАУК г. Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" ГАУК "Мосгортур";
  • "Резюме, за которое не стыдно", Екатерина Шелюг, EY;
  • "Собеседование: самопрезентация и имидж-подача", Ольга Шевелева, тренер-консультант и эксперт по вопросам современного делового протокола и этикета.

В рамках деловой программы Студенческого карьерного форума "Мотивация.Личность.Карьера" Президентской академии для представителей преподавательского сообщества и работодателей прошло совместное обучение по следующим темам:

  • "Стажировка VS практика. Как стажировку сделать ресурсом для вуза", Ольга Демакова, SuperJob;
  • "Карьера руководителя и спиральная динамика в развитии компетенций", Евгения Семина, Школа управления ILM;
  • "Спасение выгорающих – дело рук самих выгорающих", Светлана Величко, практикующий психолог, сертифицированный коуч.

По данным обратной связи, 100% опрошенных студентов остались довольны результатами своего участия в Студенческом карьерном форуме РАНХиГС: 88% студентов-участников поставили высшие баллы прошедшему форуму, еще 22% оценили организацию мероприятия как хорошую

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: для делегации США стало сюрпризом указание не участвовать во встрече с РФ в Женеве
2
Как мир отреагировал на послание Путина Федеральному собранию
3
Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах
4
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
5
В Пентагоне заявили, что не удивлены заявлениями президента России о ракетном вооружении
6
МИД сделает спецместа на брифингах для прессы США, если Госдеп будет нарушать права СМИ РФ
7
Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама