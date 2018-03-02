Студенческий карьерный форум в РАНХиГС собрал более 60 работодателей

Традиционно Студенческий карьерный форум собрал большую аудиторию. В стендовой сессии приняли участие более 60 работодателей, представителей государственной власти и бизнеса. Они рассказывали студентам о своих организациях и компаниях, возможностях построения карьеры (список работодателей).

9 кадровых агентств и порталов (Ancor, Coleman Services, Kelly Services, ПрофЭриа Консалтинг, РООИ Перспектива, Центр занятости молодежи, SuperJob, Career.ru и Naim.ru) представили свои электронные банки вакансий. Студенты получили консультации по планированию и развитию карьеры

В рамках деловой программы форума было организованы мастер-классы для студентов и преподавателей Академии. Состоялся круглый стол "В поисках ценного сотрудника: опыт компаний в работе с выпускниками и студентами вузов". Мероприятия посетили представители 34 компаний-работодателей.

Участниками деловой программы форума стали представители 13 филиалов РАНХиГС – руководители и специалисты отделов и центров, содействующие трудоустройству студентов филиалов Академии. В организации форума участвовали 120 студентов-волонтеров.

Всего для студентов Президентской академии и других вузов было представлено 623 вакансии на работу. Были 33 вакансии для студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также 889 вакансии на стажировку.

В рамках форума прошел круглый стол "В поисках ценного сотрудника: опыт компаний в работе с выпускниками и студентами вузов". Соорганизатором круглого стола стал стратегический партнер Академии – компания Coleman Services. С докладами выступили представители компаний-работодателей, которые активно набирают молодых специалистов и заинтересованы в партнерстве с вузами для совершенствования качества подготовки молодых специалистов на рынке труда:

Елена Татарникова, Solgar Vitamin&Herb, "Работа с молодежью и выпускниками вузов в компании Solgar. Организация летних практик и стажировок";

Елена Кулакова, Caterpillar, "Летняя стажерская программа Caterpillar для студентов";

Наталья Карпушина, Виктория Тарасова, Castrol "Castrol в России – возможности роста и развития для студентов и выпускников";

Марина Смус, EY, "Основные принципы работы с молодыми специалистами. Пример компании EY";

Наталья Журина, Henkel Russia, "Работа с выпускниками и молодыми специалистами в Henkel Russia";

Наталья Сафронова , заместитель декана Факультета маркетинга, рекламы и сервиса ИОМ РАНХиГС, "Формирование проектных команд: результаты исследования".

В дискуссии активное участие приняли студенты Академии. Представители Студенческого совета РАНХиГС предложили работодателям обсудить новый студенческий проект по организации Клуба наставников в Академии.

В рамках деловой программы для студентов Президентской академии были организованы следующие тематические мастер-классы, которые провели приглашенные спикеры:

"Финансовые расследования в государственном финансовом мониторинге", Константин Гобрусенко, Росфинмониторинг;

"Цифровая экономика: тренды, технологии и компетенции", Юрий Куприянов, SAP Next-Gen и Университетский альянс SAP по России и СНГ;

"Профессиональные HR секреты от Ancor: тонкости graduate recruitment", Елена Бердутина, Кристина Григорьева, Ольга Савельева, Варвара Сидельникова, Дарья Соколова, Ancor;

"Самопрезентация: практические и теоретические советы прохождения интервью и составления резюме", Анастасия Птушко, Виктория Литвиненко, Kelly Services;

"Технологии подбора персонала: оценка резюме и проведение собеседования", Сергей Антонов, ГКУ "Центр занятости молодежи";

"Проектогенератор – деловая игра для отбора на практику", Николай Калмыков, Экспертно-аналитический центр РАНХиГС, Марина Шаврина, Администрация губернатора Московской области;

"Современная государственная молодежная политика РФ: технологии и потенциал», Юрий Перфильев, Федеральное агентство по делам молодежи;

"Маркетинговые каналы продвижения: опыт Avon", Маргарита Агибалова, Avon;

"Корпоративная социальная ответственность как часть корпоративной культуры компании Coca-Cola. Как выстроить карьеру в международной компании», Надежда Башмакова, Евгения Клочкова, Coca-Cola HBC Россия;

"Продажи для молодых специалистов", Наталья Жернова, ЭСКО "Новый Свет";

"Технологии создания и использования ментальных карт Mind Map", Павел Ковалев, ГАУК г. Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" ГАУК "Мосгортур";

"Резюме, за которое не стыдно", Екатерина Шелюг, EY;

"Собеседование: самопрезентация и имидж-подача", Ольга Шевелева, тренер-консультант и эксперт по вопросам современного делового протокола и этикета.

В рамках деловой программы Студенческого карьерного форума "Мотивация.Личность.Карьера" Президентской академии для представителей преподавательского сообщества и работодателей прошло совместное обучение по следующим темам:

"Стажировка VS практика. Как стажировку сделать ресурсом для вуза", Ольга Демакова, SuperJob;

"Карьера руководителя и спиральная динамика в развитии компетенций", Евгения Семина, Школа управления ILM;

"Спасение выгорающих – дело рук самих выгорающих", Светлана Величко, практикующий психолог, сертифицированный коуч.

По данным обратной связи, 100% опрошенных студентов остались довольны результатами своего участия в Студенческом карьерном форуме РАНХиГС: 88% студентов-участников поставили высшие баллы прошедшему форуму, еще 22% оценили организацию мероприятия как хорошую