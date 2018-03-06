Оргкомитет, экспертная группа и жюри выявили лучшие информационно-аналитические инструменты, призванные повысить качество и обоснованность управленческих решений органов государственной власти
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Москва, 6 марта 2018 г. Сегодня в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации были объявлены победители конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017".
"Оргкомитет, экспертная группа и жюри проделали огромную работу, которая заключалась в выявлении лучших информационно-аналитических инструментов, призванных повысить качество и обоснованность управленческих решений органов государственной власти. Сегодня мы поздравляем победителей и финалистов", - сказал начальник Управления информационных технологий Аналитического центра Александр Малахов, открывая церемонию награждения.
Первые места в 6 конкурсных номинациях заняли:
Prognoz Platform (ООО "Форсайт") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки структурированных данных"
Информационно-аналитическая система транспортного планирования, моделирования и управления дорожным движением в городах и муниципальных образованиях (Консорциум "Интегра-С" и ООО "А+С Транспроект") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для "умного города"
Система интеллектуального анализа и систематизации нормативных правовых актов, руководящих документов, стандартов и правил "ИнтелДок" (ООО "Интегрити") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для экспертизы юридически значимых документов"
Spider Project Professional (ООО "Спайдер Проджект") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение в сфере управления строительством"
Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI (АО "БАРС Груп") и Интеллектуальная информационная система управления лечебно-диагностическим процессом "MAXIMUS" (ООО "Диакеа-Софт") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение в сфере здравоохранения"
Mindscan. Оперативный мониторинг СМИ и социальных медиа (ООО "Майндскан") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки мультимедийной информации"
Специальные дипломы получили:
Система контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения (ООО "САС Институт") за "Лучшее информационно-аналитическое решение для прогнозирования и предотвращения негативных последствий в сфере медицины"
Информационно-аналитическая система мониторинга и прогнозирования технического состояния оборудования Clover PMM (ООО "Кловер Групп") за "Лучшее информационно-аналитическое решение для мониторинга, оперативного анализа и прогнозирования состояния сложных технических объектов"
Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти (Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина) за "Лучший информационно-аналитический инструмент для поддержки принятия комплексных управленческих решений на региональном уровне"
Конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты" – ежегодный проект Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Его традиционно поддерживают федеральные и региональные органы власти, профессиональные ассоциации и СМИ.