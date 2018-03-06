Москва, 6 марта 2018 г. Сегодня в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации были объявлены победители конкурса "Лучшие информационно-аналитические инструменты 2017".

"Оргкомитет, экспертная группа и жюри проделали огромную работу, которая заключалась в выявлении лучших информационно-аналитических инструментов, призванных повысить качество и обоснованность управленческих решений органов государственной власти. Сегодня мы поздравляем победителей и финалистов", - сказал начальник Управления информационных технологий Аналитического центра Александр Малахов, открывая церемонию награждения.

Первые места в 6 конкурсных номинациях заняли:

Prognoz Platform (ООО "Форсайт") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки структурированных данных"

Информационно-аналитическая система транспортного планирования, моделирования и управления дорожным движением в городах и муниципальных образованиях (Консорциум "Интегра-С" и ООО "А+С Транспроект") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для "умного города"

Система интеллектуального анализа и систематизации нормативных правовых актов, руководящих документов, стандартов и правил "ИнтелДок" (ООО "Интегрити") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для экспертизы юридически значимых документов"

Spider Project Professional (ООО "Спайдер Проджект") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение в сфере управления строительством"

Программная платформа бизнес-аналитики Alpha BI (АО "БАРС Груп") и Интеллектуальная информационная система управления лечебно-диагностическим процессом "MAXIMUS" (ООО "Диакеа-Софт") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение в сфере здравоохранения"

Mindscan. Оперативный мониторинг СМИ и социальных медиа (ООО "Майндскан") в номинации "Лучшее информационно-аналитическое решение для обработки мультимедийной информации"

Специальные дипломы получили:

Система контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения (ООО "САС Институт") за "Лучшее информационно-аналитическое решение для прогнозирования и предотвращения негативных последствий в сфере медицины"

Информационно-аналитическая система мониторинга и прогнозирования технического состояния оборудования Clover PMM (ООО "Кловер Групп") за "Лучшее информационно-аналитическое решение для мониторинга, оперативного анализа и прогнозирования состояния сложных технических объектов"

Региональная информационно-аналитическая система органов государственной власти (Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина) за "Лучший информационно-аналитический инструмент для поддержки принятия комплексных управленческих решений на региональном уровне"

Конкурс "Лучшие информационно-аналитические инструменты" – ежегодный проект Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Его традиционно поддерживают федеральные и региональные органы власти, профессиональные ассоциации и СМИ.

Контакты:

uss@ac.gov.ru + 7 (495) 909-8862

О Конкурсе - http://itcontest.ac.gov.ru/an2017/

Об Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации - http://ac.gov.ru

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