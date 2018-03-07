"Серебряный Лучник" прошел в Вашингтоне

Москва, 7 марта 2018 г. Десять лучших проектов 2017 года , принимавших участие в конкурсе "Серебряный Лучник"-США было представлено на церемонии в Российском культурном центре в Вашингтоне. Награды лауреатам вручали: Олег Жиганов, директор РЦНК, Александр Стадник, торговый представитель Российской Федерации в США, Наталья Батова, первый директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне; Наталия Мороз, заместитель представителя Россотрудничества в Вашингтоне, Леонид Шульман, музыкант и дирижер.

Первая презентация – у дебютанта конкурса, спектакля "Радуга над Простоквашино" Аллы Фоксман

Детская театрализованная программа "Радуга над Простоквашино" - для детей 3-10 лет. Участники взрослые и дети (около 50 человек артистов), охват зрительской аудитории около 2000 человек в штатах Мэриленд и Вирджиния. Основной состав актеров - волонтерский. Образовательная цель - укрепление и развитие русского языка у билингвальных детей со славянскими корнями посредством театрализованных и игровых форм. Воспитательная цель - донести участникам (детям и волонтерам), что творческая деятельность может приносить реальную помощь; воспитать в детях ответственность и желание помогать другим людям. Задача - собрать сумму $1000 (часть - от продажи билетов, часть - от благотворительных взносов) в пользу детей, лечащихся от онкологии.

Ассоциация русскоговорящих театров в США представила на конкурс проект "Театральные каникулы", в котором реализованы принципы уникальной театральной педагогики в обучении русскому языку детей-билингвов, находящихся вне России и объединенных условиями летней театральной смены.

Занятия проводили 5 педагогов высших театральных учебных заведений Москвы, имеющие свои молодежные театры в России. Актерское мастерство, сценическое движение, танец, музыкальные занятия – участники занимались в четырех постоянных группах.

Образовательный центр русского языка и культуры "Метафора" был создан в штате Вирджиния в 2005 году. Свою основную задачу преподавательский коллектив видит в сохранении лингвистических и культурных традиций среди русскоязычного населения США, а также в распространении знаний о российском историческом наследии среди американцев.

Занятия проводятся с понедельника по субботу с 7 утра до 6 вечера. Центр "Метафора" предлагает ежедневные развивающие занятия для самых маленьких, образовательные программы для детей старшего дошкольного и школьного возраста по изучению русского языка, литературы и истории России,

Есть группы продленного дня, творческие студии живописи, скульптуры и керамики, занятия драматического и музыкального театров, уроки математики, шахмат и робототехники.

Визит Американкой делегации представителей Сената штата Нью-Йорк и неправительственных организаций в Россию

С 13 по 21 сентября 2017 г. состоялся визит американской делегации представителей Сената штата Нью-Йорк и неправительственных организаций в Россию по приглашению Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Ф.Х.Мухаметшина. Делегация посетила Москву, Казань и Петербург. Целью посещения представителей штата Нью-Йорк было установление и продолжение сотрудничества на региональных уровнях в области культуры, бизнеса и народной дипломатии. Поездка была организована Антоном Коневым, начальником штаба Ассамблеи Луиса Сепульведы, бывшим советником города Олбани и русско-американским политиком. В этом 2017 году поездка состоялась благодаря приглашению председателя Государственного Совета республики Татарстан, Ф. Мухаметшина для обсуждения со своими американскими региональными партнерами туризма, бизнеса и образовательных возможностей. В программу поездки вошли встречи с Московской торговой палатой и Государственной Думой, мэром Москвы С.С. Собяниным. В Татарстане с президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, состоялся визит в парламент Татарстана и Казанский университет, в реконструированные города Булгар, Свияжск, Иннополис

Общество "Северный Крест" на сегодняшний день выпустило 480 000 коллекционных открыток, связанных с духовной жизнью русской эмиграции по темам: история русских обществ, художники, персоналии - выдающиеся русские в американской истории, история православных кладбищ, церквей и т. д. В 2016-17 году вышло два тома "Русские места захоронений в США" и "Русские на Гавайях", 3 июня 2018 г. состоится открытие памятника преподобного Серафима Саровского в США.

Президент Конгресса русских американцев Наталия Сабельник отметила в своем обращении к читателям: "За годы моей жизни в США я имела много уникальных возможностей личного общения с потомками наших соотечественников, имена которых известны всему миру. Эти одаренные люди оставили неизгладимый отпечаток на социальной и общественной жизни Соединенных Штатов. И это - часть фундамента, на котором строятся современные российско-американские отношения".

Более 70 городов и поселков заложены русскими. Поселенцы из Европы, прибыв на американскую землю, строили города, давая милый сердцу названия с прибавлением слова "новый": Новый Йорк, Новый Орлеан, Новая Англия, вкладывая в это название надежду на лучшую новую жизнь. Не были исключением и русские, создавшие островок православной жизни - маленький кусочек Святой Руси - и давшие ему название Новое Дивеево. С годами православное кладбище при Ново-Дивеевском Успенском женском монастыре превратилось в пантеон русской славы.

И такое место в Америке не одно! "В американской земле ставшей им второй Родиной, покоятся многие известные России люди: Романовы и Голицины, Шереметьевы и Волконские, Татищевы и Толстые, Тизнгаузы и Родзянки, Врангели и Багратион-Мухранские. Ученые, писатели, инженеры, художники, балерины, внесшие огромный вклад в американскую науку и искусство. Нет ни одной отрасли, где бы не встретились русские имена. Наша задача - отдать дать памяти соотечественникам, бережно собрать и сохранить всю информацию о их жизни и деятельности.

Фестиваль, посвященный 200-летию основания русских поселений и построению Елизаветинской крепости на Гавайях, США

11 – 13 ноября 2017 года на острове Кауаи, США, был организован и проведен фестиваль, посвященный юбилейным событиям - 200-летию основания русских поселений и построению Елизаветинской крепости. В программу мероприятий вошли Российско-гавайский форум, который включал научные чтения, посвященные российскому присутствию на Гавайях, и дискуссии о российско-американских отношениях; круглый стол, посвященный культурно-историческим и практическим вопросам сохранения крепости; презентация книг о Русских Гавайях; историческая выставка; торжественная гавайская церемония; поездка на крепость, где состоялись гавайские ритуальные песнопения, православная молитва и поднятие флага Российско-американской компании — бело-сине-красного полотнища с двуглавым орлом, который выглядит как современный российский флаг. В ходе форума было решено проводить форум на регулярной основе для целей координации деятельности заинтересованных сторон в деле сохранения российско-американского наследия на о. Кауаи и принятия оперативных решений.

Аляска-Сибирь. В период Второй мировой войны Соединенные штаты Америки, вошедшие в состав антифашисткой коалиции, оказали беспрецедентную помощь Советскому Союзу в первые годы войны, осуществляя поставки военной техники, обмундирования, продовольствия для укрепления позиций советских войск по программе Ленд Лиза - Акт, подписанный президентом Рузвельтом осенью 1941 года. Доставка на фронт истребителей проходила северным путем - через Аляску, Чукотку, Якутию , Магадан . Конечным пунктом был Красноярск. Отсюда и название маршрута "Аляска-Сибирь" - самая короткая дорога по доставке "Кобр" на советскую территорию, ближе всего к линиям фронтов... 2017 года был юбилейным годом этой трассы мужества и героизма - 75-ой годовщиной "АлСиба", широко отмеченной в городе Красноярске в день юбилея, в ноябре прошлого года.

По рекомендации Конгресса русских американцев, Русский культурный центр на Аляске принял эстафету празднования этой даты в городах Анкоридж и Фербэнкс

"Шедевры русской музыки - от фольклора до классики"

Артём Старченко и Виктория Сухарева

Основная цель проекта: Культурно-просветительский проект "Шедевры русской музыки - от фольклора до классики", направлен на популяризацию русской культуры за рубежом. Проект включает в себя серию разно-жанровых концертов на территории США, объединенных единой тематической направленностью. Целью проекта является знакомство американских граждан с музыкальными традициями русского искусства, а также сохранение русских национальных традиций в семьях соотечественников, проживающих в США. Особое значение проект имеет для воспитания молодых соотечественников в традициях великой культуры России. Проект отличается широчайшим диапазоном исполнительского искусства– от русского народного инструментального творчества (баян, гармонь, старинные русские музыкальные инструменты) до вокального исполнительского искусства, представленного различными жанрами (русский романс, классическая оперетта, русская народная песня, эстрадная песня),каждый концерт сопровождается краткими тематическими лекциями об истории создания того или иного жанра, песни и тд. Разнообразие жанров позволяет проекту выйти далеко за пределы тематических презентаций и представить русское музыкальное искусство во всем его богатстве и глубине. Многочисленные концерты и благотворительные акции дуэта в рамках проекта имеют большой успех зрителей и отражаются в прессе как в США, так и в России.

Кинопроект "Наша американская история"

Майлз Сэджвик, Валерия Гельман

В эфир вышла 21 одна серия "Наша американская история" о людях разных профессий и судеб, приехавших в Америку и состоявшихся как профессионалы.

В номинации "Персона" премия вручается не профессионалу в области коммуникаций, а человеку, профессиональные достижения которого значительно повлияли на развитие связей, сделали возможным появление новых проектов.

Ксения Георгиевна Воеводская принадлежит старинному дворянскому роду, основанному в середине VXII столетия, обладает многолетним профессиональным опытом в области международного образования, здравоохранения, благотворительности и культуры. Во время работы во Всемирной Организации Здравоохранения в Женеве, она принимала участие в работе Толстовского фонда, основанного в 1939 г. в шт. Нью-Йорк, младшей дочерью Л.Н. Толстого Александрой Львовной. Благодаря усилиям Ксении Георгиевны расширилась благотворительная деятельность Фонда в Российской Федерации, было создано стратегическое партнерство с историческими и культурными организациями России в области воспитания молодежи.

Tolstoy Education Foundation взял на себя задачу основать чартерную школу на Русском языке в столице США, а также установить русские детские садики в Вашингтоне и в штате Мерилэнд. Основными целями являются раскрытие способностей и творческого потенциала ребенка, обеспечение его познавательно-речевого, социального, интеллектуального развития, придание ему уверенности в своих силах, а также пробуждение в нем интереса и любви к познанию, к изобразительному искусству, музыке, театру, литературе.

Ксения Воеводская - основатель и президент Международного Культурного Фонда "Жар-птица" (www.firebirdarts.org)

Это Американская общественная благотворительная организация, основанная в 2005 году, ставит своей целью широкое и глубокое ознакомление американской общественности с российской культурой, её поддержку и продвижение в США посредством выставок, концертов, образовательных и культурных обменов. Деятельность Фонда направлена на поддержание традиций народного искусства России, на расширение интереса к творчеству талантливых мастеров и художников

Многие из организаторов Фонда – потомки тех, кто был вынужден покинуть Отечество, но пронес через поколения память о своих корнях, традиции, русский язык и безграничную любовь к Родине. Эти люди кровно заинтересованы не только в положительном развитии российско-американских отношений, они мечтают о возрождении исторической памяти, культурного наследия, о духовном воссоединении русских людей, тех, кого почти столетие назад разбросало по всему миру с теми, кто живёт в современной России.

Tatiana Ball

Ксения Георгиевна участвует в организации Татьянин бала. Татьянин Бал раз в год устраивается для благотворительности и деньги идут в благотворительный фонд Собора Св. Иоанна Предтечи для помощи бедным и больным детей в Америке и в России. Молодые дебютантки следуют традициям первой волны иммиграции когда такие балы устраивались в разных столицах Западной Европы и больших городах Америки и Канады.

В 2018 году в Татьянин Бале в посольстве Российской Федерации в США в Вашингтоне приняло участие более 500 человек.

Завершен седьмой конкурс и церемония, выражаем особую благодарность тем, кто сделал все для того, чтобы это случилось:

Наталии Сабельник, президенту Конгресса русских американцев и президенту КСОРС;

Олегу Жиганову, Директору Российского центра науки и культуры в Вашингтоне;

Александру Стаднику, торговому представителю России в США;

Сотрудникам Российского культурного центра,

участникам конкурса, экспертам, партнерам!

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Официальный поставщик цветов и подарков – Cyber Florist

Информационный партнер в Вашингтоне - RussiaDC.com