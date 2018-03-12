Открыт первый в стране курс бизнес-продюсирования

Они выступают с концепцией новой профессии на стыке бизнеса и креативных индустрий - бизнес-продюсер.

Виктор Шкипин много лет работал на руководящих должностях в "Альфа-банке", отвечая за маркетинг и развитие продуктов. Он создал такие события, как фестиваль Alfa Future People и "Альфа-шоу 4D" на Главном здании МГУ, которое посетили более 800 тысяч человек.

Алексей Боков продюсировал церемонии "GQ Человек года", "Инновация", ТЭФИ, фестиваль Тарковского "Зеркало", фестиваль CONTEXT Дианы Вишневой, арт- и образовательные проекты (среди последних Школа событийного продюсирования, Академия журналистики ИД "Коммерсантъ").

Кто такой бизнес-продюсер

Бизнес-продюсер — профессионал, который объединяет лучшие практики бизнеса и креативных индустрий. Бизнес-продюсер умеет делать неожиданные, новаторские ходы в бизнесе, генерировать новые прорывные идеи и обеспечивать им коммерческую и медийную поддержку.

Студенты

Курс выделяется и тем, что впервые его аудитория — это, с одной стороны, бизнесмены, желающие расширить свой взгляд на бизнес и стать более креативными, а, с другой стороны, представители творческих профессий и креативных индустрий, которые хотели бы научиться лучше просчитывать материальную составляющую своих проектов. Таким образом, курс является перекрестком двух аудиторий и объединяет лучшее из двух профессий, чтобы создать новую компетенцию — бизнес-продюсер.

Преподаватели

Курс впервые фиксирует бизнес-продюсирование как отдельную нишу, но люди с компетенциями бизнес-продюсеров уже появились. Именно они передадут студентам курса свой опыт и инструменты. Тем самым закладывается база для полноценного развития и распространения этой важной профессии.

Для этой задачи объединились разные поколения продюсеров. Например, в сфере кино это как Вадим Горяинов ("Стиляги", "Географ глобус пропил", "Жги!"), так и Илья Стюарт (компания Hype Production, фильм "Ученик" и другое авторское кино). Такой мэтр театрального продюсирования, как Павел Каплевич, и такой яркий представитель "новой школы", как Федор Елютин (спектакль-путешествие Remote Moscow, шоу "Кандидат" и др.). Среди преподавателей кинопродюсер Илья Бачурин (группа компаний "Главкино") и Вячеслав Муругов ("СТС Медиа"), художник Айдан Салахова, бизнесмен и советник ректора Школы Сколково Гор Нахапетян, продюсер Мурад Османн (фотопроект Follow me to и др.), гендиректор "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, главные редактора крупнейших глянцевых журналов и многие другие.

Обучение

Занятия будут проходить в Москве в лектории "Прямая речь", который выступает партнером курса и имеет богатый опыт проведения качественных мероприятий. Лекторий "Прямая речь" - одна из самых успешных альтернативных лекционных площадок, которая уже 8 лет ежедневно продюсирует и проводит лекции и интеллектуальные мероприятия разных форматов в стране и за рубежом. "Прямая речь" – это актуальный, востребованный бизнес-проект в сфере создания интеллектуальной среды и наглядный пример эффективного продюсирования для участников курса.

Методика обучения одновременно фундаментальна и практична. Все преподаватели — практики, добившиеся успеха в своем деле и обладающие уникальными авторскими подходами к бизнесу или творческим проектам. Они смогут разобрать не только чужие, но и собственные кейсы.

Студенты пройдут все стадии работы над своим проектом от поиска оптимальной идеи до реализации после защиты перед экспертами-практиками. Курс строится по привычной для бизнес-школ схеме: пять модулей по несколько дней и несколько месяцев подготовительной работы между ними, когда студенты могут продолжать заниматься своим бизнесом и другими делами.

Студенты проведут учебный день на кампусе МШУ Сколково, встретятся с экспертами и руководством Школы.

Академия журналистики ИД "Коммерсантъ"

Один из учебных дней модуля по маркетингу пройдет совместно с Академией журналистики ИД "Коммерсантъ". Этот день будет полностью посвящен слову и силе слова во всех видах: пресс-релизы, тексты и события в социальных сетях, копирайтинг, работа с инфоповодами.

Кроме того, совместно с Академией пройдет модуль "Благотворительность" — он не включен в общую программу обучения, но студенты смогут пройти его по желанию. Модуль посвящен эффективной работе продюсера в сфере благотворительности.

Поступление и возможность получить стипендию

Для поступления необходимо прислать две творческие работы: "Продюсерский или бизнес-проект, который уже реализован" и "Проект, который я хочу осуществить". Также проходит конкурс на бесплатное обучение, который выиграет автор лучшей заявки.

Условия конкурса: http://producerschool.ru/competition/

Сайт Школы событийного продюсирования с информацией о курсе: http://producerschool.ru/

+7 915 373 20 28

curator@producerschool.ru