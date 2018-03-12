УЭХК затратил более 100 млн рублей на охрану труда в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области) в 2017 году затратил более 100 млн рублей на охрану труда. Среди мероприятий - мониторинг вредных производственных факторов, медосмотры персонала, реконструкцию систем освещения дорог, добровольное страхование жизни и здоровья, обеспечение лечебно-профилактическим питанием и молоком, цитируют в пресс-службе слова генерального директора предприятия Александра Белоусова.

"Кроме того, глава предприятия отметил высокую активность в общественной жизни комбината Совета молодежи. За 2017 год молодежь комбината организовала и провела более 40 экологических, патриотических, культурных и научных мероприятий. Более 118 млн рублей направлено на поддержку неработающих пенсионеров УЭХК: доплаты к пенсиям, материальная поддержка, культурные и спортивные праздники, санаторно-курортное лечение", - отмечено в сообщении.

Санаторно-курортным лечением воспользовались 227 работников и 131 ребенок, материальная помощь оказана на сумму более 5 млн рублей 356-ти комбинатовцам, медицинская помощь в рамках добровольного медицинского страхования оказана на общую сумму более 14 млн рублей, затраты на спортивные и культурные мероприятия составили порядка 11 млн рублей.

АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.