Эйфман покажет новый фильм-балет на заседании киноклуба Академии Н.С. Михалкова

Москва. 12 марта 2018 г. ­– 20 марта 2018 года в 18:00 в столичном кинотеатре "Иллюзион" в рамках цикла заседаний киноклуба Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова пройдёт мастер-класс Бориса Эйфмана – народного артиста России, лауреата Государственной премии России, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. На мастер-классе состоится премьерный показ фильма-балета "Чайковский. PRO et CONTRA" (2017), повествующего о творческом пути и внутренней трагедии великого композитора. В роли режиссёра-постановщика фильма выступил сам именитый хореограф.

"20, 23 и 26 марта вы увидите фильмы-балеты "Чайковский. PRO et CONTRA", "Анна Каренина", "Братья Карамазовы", "Евгений Онегин" и "Роден". На протяжении многих лет мы занимаемся созданием киноверсий своих балетов. Театр не должен забывать о тех, кто по ряду причин не имеет возможности посещать наши спектакли. Для таких людей DVD-диск становится единственным шансом погрузиться в созидаемый нами мир пластических фантазий. Перенося балеты на экран, мы также стремимся сохранить для последующих поколений всемирно востребованный хореографический репертуар современной России. DVD-версии спектаклей Театра будут одинаково интересны как ценителям танца, так и любителям кино. Ведь мы не просто фиксируем свои постановки на видео, а создаем особое визуальное искусство. Этот синтез балета и кинематографа помогает открывать неожиданные эмоциональные и философские грани спектаклей", – комментирует Борис Эйфман.

П. И. Чайковский – самый любимый композитор Эйфмана. Спектакль "Чайковский. PRO et CONTRA" – итог многолетнего осмысления хореографом личности и творческого мира великого творца. Это оригинальное пластическое высказывание, отражающее современные художественные и технологические возможности балетного театра, было впервые представлено зрителям в 2016 году.

"Я глубоко признателен Никите Сергеевичу Михалкову, сделавшему возможным проведение в Москве уникального показа фильмов-балетов. Буду рад видеть вас на наших киносеансах", – обращается к зрителям Борис Эйфман.

В мартовской программе киноклуба Академии Н.С. Михалкова будут показаны экранизации и других спектаклей Бориса Эйфмана: "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Братья Карамазовы" (2013), "Роден" (2012). Фильмы представит музыковед, член Союза композиторов России Марьяна Беляева в Малом зале Государственного театра киноактёра 23 ("Анна Каренина", "Братья Карамазовы") и 26 марта ("Евгений Онегин", "Роден"). Начало в 18:30. На показы приглашаются все желающие по предварительной записи.

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте www.academynsm.ru

Информация о фильме-балете:

"Чайковский. PRO et CONTRA" – пятый фильм-балет Бориса Эйфмана за последние годы. Ранее были сняты экранные версии постановок "Анна Каренина" (2010), "Евгений Онегин" (2010), "Роден" (2012), "По ту сторону греха" (2013). Эти четыре фильма уже выпущены на DVD. Как полагает хореограф, практика переноса спектаклей на экран позволяет не только приобщить широкую зрительскую аудиторию к искусству танца, но и «получить новую визуальную форму выражения философского и эмоционального содержания балета». Главные роли в фильме исполняют солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана – лауреаты международных конкурсов, театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит", премий Президента РФ и Правительства РФ: Олег Габышев (Чайковский), Сергей Волобуев (Двойник Чайковского) Любовь Андреева (Антонина Милюкова, жена Чайковского), Мария Абашова (Надежда Филаретовна фон Мекк).

Информация об Академии Н.С. Михалкова:

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, целью которого является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Уникальность этого учебного заведения, его особая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг заключается в предъявляемых Академией базовых пороговых требованиях к слушателям – специалисты с высшим профильным профессиональным образованием в сфере кино и театрального искусства, прошедшие жесткий конкурсный отбор творческой направленности при поступлении в число слушателей Академии.

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