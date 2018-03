Проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов утвержден в Международный совет директоров AACSB

Проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, президент РАБО Сергей Мясоедов утвержден в совет директоров AACSB International на три года.

Решение было принято председателями правления AACSB International на основании вклада Сергея Мясоедова в развитие бизнес-образования в России и в международное сотрудничество.

В состав Международного совета директоров AACSB International – наряду c представителями десятка ведущих бизнес-школ США и проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова – на сегодняшний день входят:

президент Международного института управленческого развития – IMD (Лозанна), считающегося в настоящее время лучшим в мире по проведению программ и тренингов для высшего эшелона крупнейших компаний, профессор Жан-Франсуа Манзони (Jean Francois Manzoni);

– профессор Хан Герт ван Диссел (Han Gert van Dissel); старший партнер и руководитель направления инновационного лидерства KPMG Шон Л. Будник (Shaun L. Budnik) и другие.

"Для меня избрание в Международный совет директоров AACSB International – это не только почетная и серьезная веха в профессиональной и экспертной карьере. В значительно большей мере это признание растущей роли образования в сфере бизнеса и управления в нашей стране. Это признание успехов и достижений блестящей команды преподавателей-практиков и сотрудников ведущей российской бизнес школы – ИБДА РАНХиГС, которая уже 30 лет является лидером российского бизнес-образования, примером успешного сотрудничества с деловым сообществом России и мира", – прокомментировал Сергей Мясоедов.

В России развитию системы качества бизнес-образования способствует Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования (НАСДОБР), Сергей Мясоедов является заместителем председателя Президиума совета. НАСДОБР ориентирован на создание объективной и независимой системы оценки качества делового и управленческого образования в нашей стране. За время работы совет уже успел создать систему профессиональной аккредитации программ МВА, МРА, DBA. Он разработал стандарт оценки качества работы профессиональных тренеров. Проведена аккредитация 13 программ МВА ведущих бизнес-школ России.

AACSB International – крупнейшая и самая респектабельная в мире ассоциация школ бизнеса. Она существует с начала прошлого века и насчитывает около 2 тысяч членов. У AACSB International имеются филиалы-представительства в пяти регионах мира, включая Европу. Аккредитация AACSB считается самой почетной и сложной в мире и, по сути, возглавляет признанную во всем мире систему аккредитаций "тройной короны". Ассоциация особое внимание уделяет формулированию ясной миссии бизнес-школы, ее целям и обеспечению устойчивого стратегического развития. Этим объясняется, что в отличие от других аккредитаций системы "тройная корона" аккредитация AACSB International продолжается 5–7 лет.

Среди главных задач AACSB International – стимулирование взаимодействия между передовыми бизнес-школами мира, ускорение инновации и повышение качества программ управленческого образования. Эти цели совмещены с аккредитационными стандартами ассоциации для бизнес-школ. Ассоциация стремится постоянно улучшать взаимодействие между обществом, бизнесом, преподавателями и студентами, чтобы бизнес-образование соответствовало потребностям деловой практики и карьерному росту выпускников. Важнейшими задачами бизнес-образования и бизнес-школ ассоциация считает развитие социальной ответственности бизнеса, его взаимодействие с общественными структурами, направленное на повышение качества и практической ориентации учебной деятельности, тесное взаимодействие с созданной при ООН организацией PRME (Principles of Responsible Management Education).

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, возглавляемый Сергеем Мясоедовым, стал первой российской бизнес-школой, подписавшей в 2008 г. разработанные в рамках ООН Принципы социально ответственного управленческого образования.

Сергей Мясоедов – д. социол. н., профессор, президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), заместитель председателя Президиума Национального аккредитационного совета по оценке качества делового образования (НАСДОБР), председатель Экспертного совета по Президентской программе при первом вице-премьере Правительства РФ. Он лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2011 г., заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2013), награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012).

Сергей Мясоедов прошел программы повышения квалификации и переподготовки в Durham University Business School (Великобритания), Wharton School of the University of Pennsylvania (США) и Harvard Business School (США). Основатель Школы международного бизнеса МГИМО (1988). С 1996 г. директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, с 2010 г. – проректор РАНХиГС.