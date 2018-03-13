УГМК построила в Реже новую ледовую арену стоимостью 170 млн рублей

ТАСС, 13 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын торжественно открыли Ледовую арену в городе Реже. Новый спортивный объект появился в рамках программы поддержки городов присутствия УГМК: всего в Свердловской области в 2018 году будет сдано шесть спортивных комплексов, сообщают в пресс-службе УГМК.

"В Реже мы еще приведем в порядок прилегающую территорию, благоустроим стадион. В результате получим современное спортивное ядро города. Эта ледовая арена – первая ласточка. Буквально через несколько дней мы откроем лед в Екатеринбурге", - приводят в пресс-службе слова гендиректора УГМК Андрея Козицына.



На официальном открытии губернатор региона и генеральный директор УГМК передали символический ключ от арены юным спортсменам. После официальной части состоялся товарищеский матч между командами правительства Свердловской области "Титан" и режевского городского округа "Сафмедь".



Ледовая арена в Реже – это современный комплекс общей площадью 3 511 кв. метров. В нем предусмотрены спортзал, гардероб, раздевалки, душевые, буфет, кабинеты врача и персонала. Площадка с искусственным льдом (60х30м) подходит для проведения тренировок, детских и взрослых соревнований городского, областного и федерального уровня по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Круглогодично на арене будут проходить и массовые катания жителей Режевского района и близлежащих городов.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.