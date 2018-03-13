Рейтинг TOP RETAIL MANAGERS определит лучших менеджеров в ритейле

Москва, 13 марта 2018 г. Рейтинг TOP RETAIL MANAGERS, который впервые состоится в рамках Недели Российского Ритейла-2018, выявит наиболее профессиональных управленцев России в сфере ритейла.

По словам Андрея Карпова, председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) и руководителя дирекции Недели Российского Ритейла, - это первый рейтинг, который оценивает не компании, а персоналии. Целевой аудиторией рейтинга станет топ менеджмент розничных сетей.

TOP RETAIL MANAGERS пройдет в несколько этапов, первый из которых — сбор заявок кандидатов — с 10 марта по 15 апреля 2018 года. В свою очередь результаты голосований будут торжественно объявлены на специальной сессии Недели Российского Ритейла.

Рейтинг TOP RETAIL MANAGERS включает 14 номинации, среди которых "Лицо индустрии", "Генеральное руководство", "Финансовый директор", "Операционный директор", "Коммерческий директор", "Директор по СТМ", "Директор по маркетингу", "Директор по общественным связям и коммуникациям", "Директор по связям с органами государственной власти", "Директор по персоналу", "Директор по информационным технологиям", "Директор по электронной коммерции", "Директор по логистике и цепям поставок", а также "Директор по правовым вопросам".

В итоговой таблице рейтинга будут числится 700 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования. Результаты TOP RETAIL MANAGERS будут опубликованы в журнале Retail Week и отраслевых СМИ.

Отметим, что в 2018 году международный форум бизнеса и власти Неделя Российского Ритейла представит насыщенную деловую программу, выставку ритейл-технологий Retail Week Expo, конкурс "Торговля России", премию Retail Week Awards, Центр закупок сетей, Кубок Недели Российского Ритейла по мини-футболу и другие мероприятия.

Подробнее о рейтинге TOP RETAIL MANAGERS и анкета — по ссылке https://goo.gl/GK8qBv