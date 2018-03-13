Московский культурный форум 2018 состоится в Манеже с 23 по 25 марта

Москва, 13 марта 2018 г. В Центральном выставочном зале "Манеж" с 23 по 25 марта пройдет Московский культурный форум 2018, на котором соберутся деятели культуры и искусства, руководители профильных министерств и ведомств, представители бизнеса, а также все, кто ценит искусство. Организатор форума — Департамент культуры города Москвы — подготовил для всех желающих насыщенную интерактивную программу.

Участников и гостей форума ожидает трехдневная программа, которая поделится на деловую часть — для специалистов сферы культуры и искусства и фестивально-образовательную — для жителей и гостей столицы.

Вход на форум все три дня свободный.

Режим работы форума с 10.00 часов до 22.00 часов. В субботу, 24 марта, на главной сцене пройдет "Ночь театров", часы работы продлятся до 03.00 ночи.

"В этом году форум откроет еще больше интересного и прекрасного не только для ценителей и профессионалов искусства, но и для простых любителей, у кого есть интерес к творчеству. Программа большая и насыщенная, каждый посетитель останется доволен", — рассказывает руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Для посетителей форума разработана специальная интерактивная программа с участием знаковых фигур из мира живописи, музыки, литературы и киноиндустрии. На площадке пройдет ряд творческих встреч: поэтическая программа от театра "Центр драматургии и режиссуры", театральные постановки, литературно-музыкальный проект "Зоо Чтения Московского зоопарка", концерт Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Зрители смогут посетить панельные дискуссии: "100-летие российского Театра масс" Совет СТД РФ по массовым формам театрального искусства, презентация — лекция "Москва Марины Цветаевой. Адреса. Имена. Судьбы" и многое другое.

Форум соберет интереснейших культурных деятелей столицы. Телеведущий Владимир Познер презентует новый культурный проект, писатель Михаил Жванецкий выступит с чтениями, актер и телеведущий Александр Домогаров примет участие в творческом вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Подробная программа форума будет опубликована 15 марта на сайте mos.ru и в социальных сетях: VK https://vk.com/kultmos?_smt=profile%3A2 FB https://www.facebook.com/mosdepkultura/ Instagram https://www.instagram.com/kultura_mos/?hl=ru

Контакты для СМИ:

Пресс-служба Московского культурного форума 2018

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