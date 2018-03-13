Фонд "Я есть!" станет официальным партнером форумов "Сообщество" в 2018 году

Москва, 13 марта 2018 г. Фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева "Я есть!" станет официальным партнером форумов "Сообщество" в 2018 году. В рамках сотрудничества в повестку всех форумов этого года, а их планируется восемь во всех федеральных округах страны, будет включена тема поддержки людей с особенностями развития — синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими. В программе каждого форума, начиная с "Сообщества" в Астрахани 28−29 марта, появится отдельная секция Ксении Алферовой, посвященная полноценному участию особенных людей в жизни общества.

Участники услышат истории успешных людей с ментальными особенностями, которые не только нашли свое место в жизни, но и продолжают развиваться и реализовать себя: учатся, работают и достигают высоких результатов в личной и профессиональной жизни. Уже в Астрахани, а потом в Уфе, Ханты-Мансийске, Томске и других городах, куда в этом году приедет форум "Сообщество", представители фонда "Я есть!" обсудят с участниками и гостями форума вопросы, связанные с социализацией особенных людей, расскажут об их жизни в детских домах, интернатах и ПНИ, затронут проблемы семей, воспитывающих детей с особенностями развития, опишут различные подходы в образовании таких людей, существующие в нашей стране и во всем мире.

"Познакомившись с командой форума "Сообщество” и деятельностью Общественной палаты Российской Федерации, мы поняли, что этот форум не только дискуссионная площадка, где люди собрались поговорить, — рассказывает соучредитель фонда "Я есть!" Ксения Алферова. — Результаты работы действительно отслеживаются, ставятся задачи, чтобы что-то сделать, достичь, изменить. Общественная палата берет на контроль выполнение выработанных решений, отслеживает и контролирует их исполнение. Именно поэтому мы согласились сотрудничать. Мы — сторонники малых дел, не любим много говорить, а любим делать и знаем, как делать нашу работу хорошо. Рады, что есть люди, вместе с которыми можно объединить наши усилия".

В Астрахани, помимо участия в тематических дискуссионных площадках, Ксения Алферова присоединится к общественным проверкам нулевого дня форума — 27 марта, в ходе которого посетит дома-интернаты и психоневрологические интернаты для оценки условий работы с людьми с особенностями развития. Форум "Сообщество" — это открытое рабочее пространство для встреч и взаимодействия гражданских активистов, сотрудников НКО и просто неравнодушных людей, которые занимаются социально направленной работой. Ежегодно он проводится во всех федеральных округах Российской Федерации и собирает на своих площадках представителей некоммерческого сектора, власти и бизнеса. В 2018 году форумы пройдут в Астрахани, Уфе, Ханты-Мансийске, Томске, Туле, Калининграде, Южно-Сахалинске; завершится форумный сезон в начале ноября в Москве. Ключевой темой первого форума в Астрахани станет здоровый образ жизни и общественное здравоохранение. Регистрация участников форума "Сообщество" в Астрахани и аккредитация для СМИ доступна по ссылке: http://форумсообщество.рф/астрахань.

По вопросам организации интервью со спикерами форума обращаться:

Пресс-служба Общественной палаты РФ

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