15 марта откроется выставка "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир"

Москва, 13 марта 2018 г. Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку об истории изобретений и культуре инноваций – "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир". Это проект о мечтах, которые остаются неизменными на протяжении столетий: стремлении к бессмертию, неограниченному познанию, творению жизни, изобретению вечного двигателя, обретению сверхспособностей и других желаниях, которые сегодня продолжают вдохновлять ученых и изобретателей на создание и применение новых знаний, технологий и бизнес-моделей.

Динамика развития цифровых технологий последнего десятилетия позволяет верить, что достижение невозможного — неизбежно. Жизнь до ста, двадцать часов свободного времени в сутки, искусственный компаньон с высочайшим интеллектом, интуицией и эмпатией, изобилие еды и воды, способность читать мысли и разговаривать с животными, независимость от нефти — на наших глазах эти мечты покидают категорию несбыточных.

На выставке "Невозможное неизбежно" будут представлены исторические прототипы современных технологий — от электромобиля Николая II до советского видеотелефона — предшественника Skype. Экспонаты из фондов Политехнического музея, Московского музея дизайна и Музея советских игровых автоматов разместятся по соседству с десятками разработок израильских технологических стартапов. Проект "Невозможное неизбежно" призван рассказать, почему изобретательство и инновационное предпринимательство становятся новой нормой, как изменились принципы работы над созданием новых технологий и почему в этой сфере есть место для каждого. На примере инвестиционно успешных израильских компаний выставка объяснит, какой должна быть экосистема жизнеспособных инноваций и почему успех напрямую связан с дерзостью, привычкой ставить под сомнение авторитеты, способностью конструктивно относиться к неудачам.

О неизбежности невозможного вместе с изобретателями рассуждают современные художники — специально для выставки Дмитрий Морозов, "Куда бегут собаки", Playtronica, Анна Мохова, Иван Карпов, Денис Патракеев и Роман Сакин разработают серию интерактивных объектов, отражающих фантазии, предчувствия, прогнозы, открытия и достижения многих поколений изобретателей, футурологов и писателей-фантастов. Посетители выставки смогут воспользоваться услугами машины, предсказывающей будущее, научиться общаться друг с другом без слов, обретут крылья, увидят кунсткамеру, посвященную бессмертию, оценят вкус базилика, выращенного в вертикальном саду, — и это только начало.

Выставка "Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир" будет открыта до 27 мая. В рамках выставки в Еврейском музее и центре толерантности пройдет программа образовательных мероприятий — лекций о будущем технологий и воркшопов по критическому дизайну (проектированию и прототипированию инноваций).

Кураторы: Катя Крылова и Нина Завриева

Генеральный спонсор: Роман Абрамович

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