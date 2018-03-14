ПМЭФ-2018: 26 мая 2018 года состоится Молодежный экономический форум

Москва, 14 марта. 26 мая 2018 года на площадке ПМЭФ будет проходить Молодежный экономический форум, организованный Фондом "Росконгресс", Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" и Образовательным фондом "Талант и успех".

"В целях исполнения поручения В.В. Путина об организации постоянно действующей молодежной платформы на базе ПМЭФ, программный комитет предложил организовать специальный Молодежный день на 3-й день ПМЭФ, в рамках которого пройдет Молодежный экономический форум и много других интересных проектов. Интеграция молодежи в работу ПМЭФ на постоянной основе способствует обмену опытом представителей разных сфер жизни, формированию доверия между поколениями, и в этом взаимодействии также отражается главная тема Форума – создание экономики доверия", - отметил советник Президента Российской Федерации, руководитель Программного комитета Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В ходе Форума участникам будет предоставлена возможность обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.

Программа форума

Ключевым мероприятием программы Молодёжного дня ПМЭФ станет центральное заседание "Молодежная экономическая повестка России на 2018-2024 годы". Участники заседания обсудят вопросы развития потенциала молодежи как экономически активной части населения и увеличения вклада молодых предпринимателей в ВВП страны.

Сессии экономической направленности будут посвящены определению места молодых российских предпринимателей на глобальной арене, способам взаимодействия с молодежным бизнес-сообществом в рамках G20, а также поиску объединяющих принципов для молодых предпринимателей современности.

Отдельной темой обсуждений станет реализация потенциала молодежи в российских экономических условиях. Участники обсудят способы повышения эффективности социальных лифтов, проблему самореализации молодежи в условиях моногородов, действия органов власти и бизнеса по поддержке профессионального развития молодых людей в России.

Состоится питч-сессия для молодых предпринимателей, где они смогут представить инвесторам свое видение развития новых направлений проектной деятельности.

Особое внимание будет уделено становлению корпоративного волонтерства в России, обсуждению мировых практик и поиску путей развития системы волонтерства в российских регионах.

Ряд сессий деловой программы будет посвящен роли информационных технологий в жизни новых поколений. Рост глобальной цифровой экономики открывает новые возможности и вместе с тем несет определенные политические риски. В фокусе обсуждений – как обеспечить глобальную инклюзивность интернет-пространства и экономическое сотрудничество в интернете. В рамках отдельной сессии, посвященной индустрии компьютерных игр, участники обсудят способы геймификации процессов в реальной жизни, инструменты трансфера полезных навыков из игрового мира в действительность, использование игровых технологий для получения новых знаний и компетенций.

Дискуссии в рамках Молодежного дня коснутся как экономической составляющей молодежной политики государства, так и более широких вопросов воспитания, самореализации и глобальной ответственности. Как изменения в глобальной экономике и безграничные коммуникационные возможности изменили систему жизненных ориентиров для молодежи? Какова роль школы в формировании мировоззрения подрастающих граждан? Какой должна быть стратегия государства по формированию ценностей для подрастающего поколения?

Кроме того, состоится сессия ЮНЕСКО, посвященная формированию активной позиции молодежи в отношении глобальных проблем человечества, а также форсайт-сессия "Тренды будущего: мир 2030".

Также в рамках Молодежного дня состоится торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна — моя Россия".

Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" проводится в России пятнадцать лет. В 2018 году конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Одна из основных целей конкурса - привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, партнерских НКО и бизнес-структур, а также приглашения для участия в Молодежном дне в рамках ПМЭФ. Организаторами конкурса выступают Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" и Российская академия образования. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда "Росконгресс".

Дополнительная информация Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org