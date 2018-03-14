Бизнес-хакатон "Интеллектуальные транспортные системы" пройдет 29-30 марта в Рязани

Бизнес-хакатон "Интеллектуальные транспортные системы" посвящен разработке технологий и решений по созданию безопасной, комфортной и удобной инфраструктуры для участников дорожного движения. На мероприятии в форме кейсов будут озвучены актуальные проблемы и задачи, над которыми работают компании-партнеры.

Командам участникам предстоит выбрать один из кейсов, найти информацию о проблеме, пути ее решения, проработать и предоставить результаты в виде презентации перед членами жюри. Участие в данном формате даст участникам возможность обрести новые знания, опыт работы над реальным проектом, получить обратную связь от опытных экспертов, а также предложение о работе.

*Хакатон – площадка для экспериментов, позволяющая сгенерировать ряд неординарных идей, которые впоследствии могут стать основой для новых бизнес-моделей, выявить кадровый потенциал его участников.

Дополнительная информация По вопросам участия в хакатоне необходимо заполнить форму https://goo.gl/uzCNZy или отправить название команды и наименование ВУЗа на почту info@itsrussiaforum.ru По вопросам партнерства: +7 (495) 766-51-65; info@itsrussiaforum.ru Программа, а также подробная информация о мероприятии на официальном сайте Конференции – www.itsrussiaforum.ru Организаторы – компания "Джей Комм" и Ассоциация "Цифровая Эра Транспорта". Соорганизаторами выступают: Кластер ГЛОНАСС (К-57) и ОГУ имени И.С. Тургенева.